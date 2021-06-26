تراند الفن: أحمد فلوكس يدعم “فتاة الفستان” بعد تعرضها للتنمر: “لو ابني كبير كان اتقدملك وطلبت إيدك”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 مساءً - دعم الفنان أحمد فلوكس الطالبة حبيبة زهران، بالفرقة الثانية في كلية الآداب بجامعة طنطا، المعروفة إعلاميًا بـ”فتاة الفستان”، بعد الجدل الذي أثارته بسبب تعرضها للتنمر والتحرش اللفظي في إحدى لجان الامتحان من المراقبات السيدات بعد انتهاء مدة الامتحان.

ونشر فلوكس صورة الطالبة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك: ”وعلق: “لو ابني كبير شوية مكنتش أتردد لحظة إني آجي وأطلب إيدك لابني سيف.. ربنا يحفظك”.

منشور أحمد فلوكس

وردت حبيبة على منشور أحمد فلوكس موجهة له الشكر إذ كتبت: “ده شرف كبير ليا والله وشكرًا جدًا لحضرتك على كلامك ده ليا فرق معايا كتير نفسيا حقيقي أنا ما كنتش متخيلة كمية الدعم دي.. شكرا فعلا كلامك كان فارق ليا كتير”.

وكانت حبيبة الشهيرة بـ“فتاة الفستان” كشفت في منشور عبر حسابها بموقع “فيس بوك” أنها فوجئت عقب أدائها الامتحان يوم الثلاثاء الماضي، وفي أثناء خروجها من اللجنة، بقيام مسئولي المراقبة في اللجنة الخاصة بها وإحدى المراقبات بالتنمر عليها والسخرية منها بسبب ملابسها، رغم ارتدائها فستانا طويلا ومحتشما، وطال التنمر المدينة التي تسكن فيها، والاعتداء على حريتها الشخصية، مضيفة: “بقيت فرجة في الكلية دون سبب”.