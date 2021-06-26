فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 31 دقيقة مضت آخر الأخبار 16 زيارة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المستهدف أن تصل إيرادات السياحة بمصر إلى 8 مليارات دولار بنهاية العام.
وتابعت السعيد، خلال لقاء تليفزيوني على قناة “الشرق”، أن قطاع السياحة من القطاعات التى تأثرت بالسلب بجائحة كورونا.
وتابعت أن خسائر القطاع السياحي العالمي بلغت 900 مليار دولار في عام 2020، وهو رقم أكبر بكثير مما شهده العالم تزامنا مع الأزمة المالية العالمية في 2008، مضيفة أنه تم العمل على أكثر من محور لدعم القطاع السياحي، سواء عبر دعم السياحة الداخلية وكذلك توفير التطعيمات للعاملين بالقطاع.
وتابعت السعيد أن مصر اعتمدت في توفير مواردها من النقد الأجنبي على تنوع اقتصادها؛ فهناك إيرادات قناة السويس، وأيضا تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي سجلت 29 مليار دولار في العام الماضي، متوقعة بلوغها 30 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزيرة التخطيط: 8 مليارات دولار إيرادات مستهدفة من قطاع السياحة بنهاية العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.