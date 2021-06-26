تراند الفن: وزيرة التخطيط: 8 مليارات دولار إيرادات مستهدفة من قطاع السياحة بنهاية العام

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المستهدف أن تصل إيرادات السياحة بمصر إلى 8 مليارات دولار بنهاية العام.

وتابعت السعيد، خلال لقاء تليفزيوني على قناة “الشرق”، أن قطاع السياحة من القطاعات التى تأثرت بالسلب بجائحة كورونا.

وتابعت أن خسائر القطاع السياحي العالمي بلغت 900 مليار دولار في عام 2020، وهو رقم أكبر بكثير مما شهده العالم تزامنا مع الأزمة المالية العالمية في 2008، مضيفة أنه تم العمل على أكثر من محور لدعم القطاع السياحي، سواء عبر دعم السياحة الداخلية وكذلك توفير التطعيمات للعاملين بالقطاع.

وتابعت السعيد أن مصر اعتمدت في توفير مواردها من النقد الأجنبي على تنوع اقتصادها؛ فهناك إيرادات قناة السويس، وأيضا تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي سجلت 29 مليار دولار في العام الماضي، متوقعة بلوغها 30 مليار دولار بنهاية العام الجاري.