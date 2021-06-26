شوف أقوي عروض بندة الأسبوعية hayper panda خصومات وتخفيضات على جميع المنتجات تصل 60%

أقوي عروض بندة الأسبوعية hayper panda، هايبر بندا hayper panda واحدًا من أكبر المتاجر الموجودة في الوطن العربي كله وذلك لأنه يوجد منه فروع في الكثير من الدول العربية من بينهم المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج العربي وكذلك يوجد منه فروع في جمهورية مصر العربية، ويتميز مجموعة متاجر بندا بأنها تقوم دائمًا بعمل خصومات وتخفيضات على جميع منتجاتها وسلعها الغذائية مما يجذب العملاء نحوها وقد أعلنت بندا عن بداية عروض هذا الشهر والتي تبدأ منذ يوم 27 من شهر يونيو الجاري والتي ستستمر حتى نهاية الشهر وقد شملت هذه العروض منتجات وشلع غذائية كثيرة وهذا ما سنعرضه لكم في مقالنا اليوم.

أقوي عروض بندة الأسبوعية hayper panda على المنتجات والسلع الغذائية

اعتاد عملاء هايبر بندا على العروض والخصومات التي يقدمها الهايبر والتي تصل في بعض الأحيان إلى 70 % خصومات وقد جاءت عروض هذا الأسبوع على الكثير من السلع الغذائية ومن بين هذه المنتجات:

ناجتس الدجام دو 500 / 600 جرام بسعر 11.95 ريال .

نقائق دجاج من دو 400 جرام بسعر 9.50 ريال .

عدد 2 كوكتيل فواكه من دراي 780 جرام بسعر 29.95 ريال سعودي .

برياني دجاج من زن 400 / 412 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي.

رمان حب دراي 1 كيلو بسعر 22.95 ريال سعودي .

بطاطس للقلي من كريس كاتس تويسترز لامب ويستون 2.5 كيلو بسعر 25.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بندا على منتجات الحقائب والملابس

متجر بندا في مصر والمملكة السعودية ومختلف الدول العربية يقوم دائمًا بعمل هذه العروض والتخفيضات من أجل العملاء وإرضائهم وقد اهتمت مجموعة متاجر هايبر بندا في آخر هذا الشهر بطرح عدد من العروض والخصومات والتخفيضات على بعض المنتجات الهامة من الملابس والمفروشات ومن بين هذه العروض: