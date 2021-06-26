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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض بندة الأسبوعية hayper panda خصومات وتخفيضات على جميع المنتجات تصل 60% في المقال التالي
أقوي عروض بندة الأسبوعية hayper panda، هايبر بندا hayper panda واحدًا من أكبر المتاجر الموجودة في الوطن العربي كله وذلك لأنه يوجد منه فروع في الكثير من الدول العربية من بينهم المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج العربي وكذلك يوجد منه فروع في جمهورية مصر العربية، ويتميز مجموعة متاجر بندا بأنها تقوم دائمًا بعمل خصومات وتخفيضات على جميع منتجاتها وسلعها الغذائية مما يجذب العملاء نحوها وقد أعلنت بندا عن بداية عروض هذا الشهر والتي تبدأ منذ يوم 27 من شهر يونيو الجاري والتي ستستمر حتى نهاية الشهر وقد شملت هذه العروض منتجات وشلع غذائية كثيرة وهذا ما سنعرضه لكم في مقالنا اليوم.
أقوي عروض بندة الأسبوعية hayper panda على المنتجات والسلع الغذائية
اعتاد عملاء هايبر بندا على العروض والخصومات التي يقدمها الهايبر والتي تصل في بعض الأحيان إلى 70 % خصومات وقد جاءت عروض هذا الأسبوع على الكثير من السلع الغذائية ومن بين هذه المنتجات:
- ناجتس الدجام دو 500 / 600 جرام بسعر 11.95 ريال .
- نقائق دجاج من دو 400 جرام بسعر 9.50 ريال .
- عدد 2 كوكتيل فواكه من دراي 780 جرام بسعر 29.95 ريال سعودي .
- برياني دجاج من زن 400 / 412 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي.
- رمان حب دراي 1 كيلو بسعر 22.95 ريال سعودي .
- بطاطس للقلي من كريس كاتس تويسترز لامب ويستون 2.5 كيلو بسعر 25.95 ريال سعودي.
عروض هايبر بندا على منتجات الحقائب والملابس
متجر بندا في مصر والمملكة السعودية ومختلف الدول العربية يقوم دائمًا بعمل هذه العروض والتخفيضات من أجل العملاء وإرضائهم وقد اهتمت مجموعة متاجر هايبر بندا في آخر هذا الشهر بطرح عدد من العروض والخصومات والتخفيضات على بعض المنتجات الهامة من الملابس والمفروشات ومن بين هذه العروض:
- حذاء رياضي رجالي.
- لبادة لتجفيف الأطباق.
- طقم نوم داخلي للنساء.
- وسادة هيرتج.
- بنطال بناتي وأولادي.
- شرشف دبل مكون من 3 قطع.
- شورت داخلي رجالي.
- طقم مناشف للمطبخ مقاس 40 × 60.
- إحرام اقتصادي نسكي.
- طقم مكون من غطاء ووسادة.
- طقم حقائب 4 عجلات من ترافيلر.
- مضخة للهواء من ماركة دبل كيك.
- حوض سباحة للأطفال من سن سنتين على شكل دائري مقاس 85 × 13.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوي عروض بندة الأسبوعية hayper panda خصومات وتخفيضات على جميع المنتجات تصل 60% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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