نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض البنك الأهلي السعودي الحصرية تستمر حتى أول يوليو لا تفوتها في المقال التالي
عروض البنك الأهلي السعودي SNB والذي كان يعرف سابقًا باسم البنك الأهلي التجاري وهو أكبر مؤسسة مالية مصرفية بالمملكة العربية السعودية، تبلغ حصته السوقية حوالي 30 وتتجاوز إجمالي الأصول 896 مليار ريال بصافي ربح يبلغ 15.6 مليار ريال.
عروض البنك الأهلي السعودي
تتيح لك عروض البنك الأهلي السعودي لك اليوم حرية امتلاك منزل وأنت في مكانك باستخدام تطبيق عقار الأهلي دون الحاجة للنزول من منزلك وزيارة الفرع كما يتيح لك التطبيق العديد من المزايا الإضافية، ويمكنك تحميل التطبيق بسهولة الآن من المتجر الخاص بهاتفك الذكي.
خدمات تطبيق عقار الأهلي
يمكنكم الآن تحميل تطبيق عقار الأهلي للاستمتاع بالمميزات التالية:
- يمكنك شراء منزل من بيتك واستكمال إجراءات ملكيته الطلب دون الحاجة لزيارة الفرع.
- تقديم طلب للاستفادة من خدمات صندوق التنمية العقارية دون الحاجة لزيارة الفرع.
- كما أنه يقدم خدمات التوقيع الإلكتروني على المستندات.
- ويمكنك الاستمتاع بخدمة الاستشارات الائتمانية للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات.
- كما أنه يمكنك التواصل مع فريق الدعم لمساعدة العملاء في استكمال الطلب الإلكتروني في حال وجود أي مشكلة دون الحاجة لزيارة الفرع.
- كما أن البنك يضيف العديد من الخدمات والمميزات بشكل تدريجي.
مميزات يقدمها تطبيق عقار الأهلي
يقدم نظام عقار الأهلي العديد من المميزات، أهمها:
- توفر الخدمة تمويل يصل إلى 3 مليون ريال.
- كما أن نظام السداد بتقسيط ثابت ومريح وميسر على 25 عام.
- حرية العميل في امتلاك العقار الذي يرغب به.
- وجود ضامن من أقارب الدرجة الاولى.
- في حالة الوفاة يعفى الورثة من سداد الأقساط.
الأوراق المطلوبة للحصول على العقار
لابد من توفر المستندات التالية للاستمتاع بخدمة عقار الاهلي، وهي:
- ملء نموذج طلب التمويل إلكترونيًا.
- تقديم شهادة موثقة من جهة العمل موضح بها الراتب وعدد سنوات الخدمة.
- ملء نموذج عرض سعر وإيجاب الخاص بتفاصيل وتكلفة العقار.
- صورة من مخطط العقار موضح به موقع العقار.
- ملء النموذج الخاص بشراء العقار والتأكيد من البائع.
- صورة واضحة من الصك.
- إرسال صورة واضحة خاصة برخصة البناء للمنزل أو الشقة.
- صورة من تفاصيل العقار ومساحته.
- الهوية الوطنية والإقامة إرسال صورة واضحة منها بشرط أن تكون سارية.
- إرسال صورة من قسيمة إيداع رسوم التقييم.
- صورة من كشف الحساب البنكي لمدة 3 شهور.
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