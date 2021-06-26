نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصومات من 20 ل 70% لمدة 5 أيام في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية متجر العثيم من المتاجر التي لها صيت كبير جداً في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يقدم عروضاً كبيرة وهائلة على السلع الغذائية المقدمة منه والتي هي الأجبان والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والمسليات كالشيبس والشوكولاتة وغير ذلك، وإليكم في السطور القادمة أفضل عروض متجر العثيم في السعودية. عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات العثيم وصل سعر جبن شيدر علب المراعي “113 جم” إلى 7.50 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 11 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم جبنة موزاريلا مبشورة المراعي “200 جم” وصل سعرها إلى 12.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 21 ريال سعودي.

جبنة بالقشطة مربعات المراعي 6 قطع وصل سعره إلى 10.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض 19.95 ريال سعودي.

لبنى فاخر كاملة الدسم المراعي “400 جم” وصل سعره إلى 9.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 12.50 ريال سعودي. تخفيضات متجر العثيم عروض العثيم اليوم زبدة طبيعية غير مملحة المراعي “200 جم” وصل سعرها داخل متجر العثيم إلى 7.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 10.50 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم عسل طبيعي الزهور البرية المراعي وصل سعرها إلى 25.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 38.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم عصير المراعي “1.5 لتر” وصل سعره إلى 7.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 11 ريال سعودي

كوسة الطبخ وصل سعرها إلى 11.50 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 18.50 ريال سعودي.

أكياس شاي أخضر وصل سعرها إلى 14.95 ريال سعودي، بينما شاي فرط أوراق ربيع وصل سعره إلى 10.95 ريال سعودي.

قهوة سريعة التحضير نسكافيه جولد وصل سعره إلى 25.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية خصومات من 20 ل 70% لمدة 5 أيام - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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