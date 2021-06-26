شوف سابتكو للسياحة وأفضل العروض والتخفيضات الحصرية

سابتكو للسياحة تقدم خدمة نقل الركاب بين مدن وقرى المملكة، وتتميز بتقديم خدمات النقل بأسعار مميزة، وتغطي أنحاء المملكة حيث تربط 387 مدينة وقريه كما تقدم 650 رحلة يوميًا، وتدعم سابتكو السياحة الداخلية وتعزيز ثقافة السفر داخل المملكة.

سابتكو للسياحة وأفضل العروض

تقدم الشركة لكم أفضل السيارات المكيفة والمميزة للسفر بين الرياض والخبر وبأسعار منافسة، كما تقدم العديد من المميزات وهي:

سيارات نقل مكيفة ومقاعد مريحة.

رحلات مباشرة.

شاشات عرض ترفيهية.

وجبات خفيفة شاملة شاملة التكلفة.

إنترنت واي فاي مجاني.

أماكن مخصصة للأمتعة حتى وزن 75 كيلو.

احجز تذكرتك الآن

يمكنك حجز تذكرتك الآن مع سابتكو للسياحة عن طريق:

الحجز عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

تحميل تطبيق سابتكو للهواتف الذكية التي تعمل بنظامي iOS وAndroid.

يمكنك الحجز الآن من خلاء وكلاء سابتكو المعتمدين.

الحجز من خلال ماكينات الخدمة الذاتية.

طرق الدفع لسابتكو

يمكنك سداد تكلفة التذكرة إما نقدًا عند الحجز عبر الوكلاء المعتمدين أو عبر نظام سداد أو باستخدام البطاقة الإئتمانية.

نصائح و إرشادات سابتكو أثناء السفر

إذا قررت السفر عبر حافلات سابتكو يرجى الالتزام بالنصائح التالية:

إحضار أصول الأوراق والمستندات وتقديمها عند بوابة المغادرة.

يرجى الحضور مبكرًا قبل موعد المغادرة بساعة واحدة لإنهاء إجراءات السفر.

ممنوع منعًا باتًا التدخين داخل الحافلات.

في حالة رغبة العميل لإلغاء الرحلة يتم استرداد 65% من قيمة التذكرة.

أما في حالة الرغبة في عدم مواصلة الرحلة لا تسترد قيمة التذكرة أو جزء منها.

تم تخصيص المقاعد الأمامية للعائلات.

الممتلكات الشخصية مسؤولية الراكب عل سبيل المثال الحقائب و الأمتعة والممتلكات القابلة للكسر وكذلك الأوراق والمستندات.

تعليمات سفر الأطفال عبر سابتكو

إذا كنت ترغب في السفر أنت وأطفالك عبر رحلات سابتكو يرجى الالتزام بالتعليمات التالية: