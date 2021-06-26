تراند الفن: ذاكرة الأمثال.. “اِلْوِش حَاجِجْ وِالطَّبْعْ مَا تْغَيَّرْشْ”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:10 مساءً - أدمن 42 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
الأمثال ليست مجرد كلام يُقال لمجرد القول أو اللهو وفقط، بل هي ذاكرة تُمثل عادات الشعوب ومُعتقداتهم وما يؤمنون به، ومضارب الأمثال كثيرة ومتنوعة، ومن بين هذه الأمثال “اِلْوِش حَاجِجْ وِالطَّبْعْ مَا تْغَيَّرْشْ”.
يعلق أحمد تيمور باشا على هذا المثل ويشرحه: الوشُّ “بكسر الأول وتشديد الشين المعجمة”: الوجه؛ أي: وجهه عليه سيماء الحج والنسك، ولكن طبعه لم يتغير، وهو مما وضعوه على لسان الحيوان، فرووا أن الهِرَّ حَجَّ مرة ولما عاد اطمأنت له الفيران، وتواردت عليه للسلام، ولما تقدم كبيرهم إليه رأى في عينه الغدر فَفَرَّ، وأخبرهم بذلك.
ويُضرَب المثل للمطبوع على الأذى لا تغيره التوبة ولا التنسك، وانظر في الألف: “اللي فينا فينا ولو حجينا وجينا” وفي معناه قول العرب في أمثالها: “تحت جلد الضأن قلب الأذؤب”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ذاكرة الأمثال.. “اِلْوِش حَاجِجْ وِالطَّبْعْ مَا تْغَيَّرْشْ” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.