تراند الفن: ذاكرة الأمثال.. “اِلْوِش حَاجِجْ وِالطَّبْعْ مَا تْغَيَّرْشْ”

الأمثال ليست مجرد كلام يُقال لمجرد القول أو اللهو وفقط، بل هي ذاكرة تُمثل عادات الشعوب ومُعتقداتهم وما يؤمنون به، ومضارب الأمثال كثيرة ومتنوعة، ومن بين هذه الأمثال “اِلْوِش حَاجِجْ وِالطَّبْعْ مَا تْغَيَّرْشْ”.

يعلق أحمد تيمور باشا على هذا المثل ويشرحه: الوشُّ “بكسر الأول وتشديد الشين المعجمة”: الوجه؛ أي: وجهه عليه سيماء الحج والنسك، ولكن طبعه لم يتغير، وهو مما وضعوه على لسان الحيوان، فرووا أن الهِرَّ حَجَّ مرة ولما عاد اطمأنت له الفيران، وتواردت عليه للسلام، ولما تقدم كبيرهم إليه رأى في عينه الغدر فَفَرَّ، وأخبرهم بذلك.

ويُضرَب المثل للمطبوع على الأذى لا تغيره التوبة ولا التنسك، وانظر في الألف: “اللي فينا فينا ولو حجينا وجينا” وفي معناه قول العرب في أمثالها: “تحت جلد الضأن قلب الأذؤب”.