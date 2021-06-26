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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:10 مساءً - أدمن 15 دقيقة مضت الوطن 34 زيارة
كشف النائب محمد عصمت السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حقيقة إصابة السيدة جيهان السادات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فذكر أن السيدة جيهان ليست مصابة بكورونا، مثلما قيل ولكنها مصابة بالسرطان، كما أن العلاج في هذا السن يكون صعب، خاصة أن الإصابة لم تحدث فقط منذ عدة شهور.
وأضاف «السادات»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن السيدة جيهان السادات أصيبت بأحد انواع السرطانات منذ مدة طويلة، وتلقت العلاج في الخارج، وعادت لاستكمال العلاج في مصر، ولكن الحالة الصحية تدهورت آخر 14 يومًا، ونقلت إلى مركز متخصص لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وأوضح نجل شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أنها الآن في العناية المركزة وتتلقى العلاج على أمل حدوث استجابة، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية والمصريين وأبطال حرب السادس من أكتوبر بحالتها الصحية.
وتابع: «أبناؤها يطمئنون عليها بالنظرة إليها من خلف الزجاج ولا أحد يدخل غرفتها إلا الأطباء المعالجين، وهى مازالت حتى الآن داخل العناية المركزة، الزيارة ممنوعة تماما عن السيدة جيهان السادات حتى لأقرب الاقربين لها، ربنا يعدي الأزمة على خير، وتعود سالمة لمنزلها قريبًا»، داعيا الشعب المصرى مواصلة الدعاء لله بأن يعجل سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أسرة جيهان السادات: مريضة بالسرطان وليست مصابة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.