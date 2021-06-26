تراند الفن: «بلدي الرياض« و«الأمانة» يستجيبان لمقترح مواطن .. تغيير ألوان سيارات نقل الموتى بعيدًا عن ألوان الأمانة المعهودة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:10 مساءً - تقدم المواطن مهيني السبيعي إلى المجلس البلدي لمدينة الرياض بمقترح تغيير سيارات نقل الموتى تمييزًا لها عن سيارات أمانة المنطقة حفاظًا على مشاعر ذوي المتوفي، وقد طوّر المجلس البلدي المقترح وقدمه على شكل مبادرة إلى أمانة منطقة الرياض

وذكر رئيس المجلس البلدي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العريدي أن المبادرة دعت لتغيير لون سيارات نقل الموتى التابعة للبلديات إلى اللون الأبيض أو أي لون مناسب ومميز، وأن يكتب على السيارات عبارة (إكرام الموتى)، كما ذكر أن المجلس اقترح أن يكون نقل الموتى والمصابين من اختصاص الهلال الأحمر الى المستشفى، وأما نقل الموتى من المستشفى إلى المقبرة من اختصاص البلدية، بالنموذج الجديد (سيارات إكرام الموتى).

وختم العريدي حديثه بشكر أمانة منطقة الرياض على تجاوبها السريع مع المبادرة، وإفادتها بتفعيل المبادرة من خلال تخصيص بعض المركبات الخاصة بنقل الموتى وإضافة عبارة “إكرام الموتى”.

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