تراند الفن: “حياة كريمة”: 6 مليارات جنيه تكلفة تطوير مركز مطوبس بكفر الشيخ

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏11 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

كشف إسلام جبر، منسق مؤسسة “حياة كريمة” في محافظة كفر الشيخ، أن تكلفة تطوير مركز مطوبس ضمن المبادرة تقدر بـ6 مليارات جنيه. وقال جبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحقيقة “مع الإعلامي أحمد أبو زيد والمذاع على “إكسترا نيوز”، إن القافلة الطبية التي جابت قرى مركز مطوبس كانت تضم 10 تخصصات مختلفة وقدمت الخدمات لـ1800 شخص ما بين كشف وصرف أدوية، وهي ليست الحملة الأولى ولكنها الأشمل”. وأشار جبر إلى أن حملة “حياة كريمة” تهدف لتطوير قرى مركز مطوبس وإقامة وحدة صحية ومكتب بريد ومدارس ومطافي، بالإضافة إلى مشروع سكني لخدمة أهالينا في المنطقة وتطوير الطرق والمرافق، مؤكدا أن المبادرة الوطنية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها وتنبُع هذه المبادرة من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية، متابعا: “لقد كان المواطن المصري هو البطل الحقيقي الذي تحمل كافة الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن”.

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