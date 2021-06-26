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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:10 مساءً - أدمن 9 دقائق مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد : كشفت الطالبة المصرية حبيبة طارق صاحبة قصة “الفستان” التي أثارت جدلاً واسعاً بمواقع التواصل بمصر، أنها تعرضت للتنمر من مراقبي امتحانات نهاية العام بسبب ارتدائها فستاناً بدلا من “البنطلون”.
وقالت حبيبة التي تدرس بالفرقة الثانية بكلية آداب جامعة طنطا، وفقاً لـ”العربية” : “دخلت إلى اللجنة وبعد تأديتي للامتحان، خرجت لاستلام بطاقتي فوجدت مراقبة، سألتني (انتى نسيتي تلبسي بنطلونك ولا ايه؟)”، مشيرة إلى أن المراقبين تمادوا في السخرية منها.
وأضافت حبيبة أنها كانت ترتدي فستانا محتشما وطويلا، وقالت للمراقبة “بنطلون ايه اللي ألبسه تحت الفستان، أنا مش فاهمة إيه اللي عملته”. وتابعت أنها غادرت الكلية مسرعة بعد أن أصبح الجميع ينظر إليها.
من جهته أحال رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود زكي، اليوم السبت، واقعة طالبة كلية الآداب “فتاة الفستان” إلى النيابة العامة بعدما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ما قصة “فتاة الفستان” التي أثارت جدلاً واسعاً في مصر؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.