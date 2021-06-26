تراند الفن: ما قصة “فتاة الفستان” التي أثارت جدلاً واسعاً في مصر؟

صحيفة المرصد : كشفت الطالبة المصرية حبيبة طارق صاحبة قصة “الفستان” التي أثارت جدلاً واسعاً بمواقع التواصل بمصر، أنها تعرضت للتنمر من مراقبي امتحانات نهاية العام بسبب ارتدائها فستاناً بدلا من “البنطلون”.

وقالت حبيبة التي تدرس بالفرقة الثانية بكلية آداب جامعة طنطا، وفقاً لـ”العربية” : “دخلت إلى اللجنة وبعد تأديتي للامتحان، خرجت لاستلام بطاقتي فوجدت مراقبة، سألتني (انتى نسيتي تلبسي بنطلونك ولا ايه؟)”، مشيرة إلى أن المراقبين تمادوا في السخرية منها.

وأضافت حبيبة أنها كانت ترتدي فستانا محتشما وطويلا، وقالت للمراقبة “بنطلون ايه اللي ألبسه تحت الفستان، أنا مش فاهمة إيه اللي عملته”. وتابعت أنها غادرت الكلية مسرعة بعد أن أصبح الجميع ينظر إليها.

من جهته أحال رئيس ‏جامعة طنطا، الدكتور محمود زكي، اليوم السبت، واقعة طالبة كلية الآداب “فتاة الفستان” إلى النيابة العامة بعدما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي.