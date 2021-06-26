تراند الفن: «الصحة» تحذر من خطورة «الشبو»: يسبب الإدمان والجنون والوفاة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:10 مساءً - حذرت وزارة الصحة، من خطورة وأضرار تعاطي مادة “الشبو”، حيث تسبب الإدمان، وقد تؤدي للوفاة.

وأوضحت الصحة، أن “الشبو” يعتبر من أخطر الأمفيتامينات حيث يؤدي بمتعاطيه إلى الانتحار، والجرعة الزائدة منه تؤدي للوفاة ومن أضراره ما يلي:

• فقدان الوزن

• زيادة معدل ضربات القلب

• تدمير الأسنان

• التصرف بعنف

• زيادة ضغط الدم المؤدي للسكتة الدماغية

• اللامبالاة

• كثرة الحديث وارتفاع درجة الحرارة

• القلق

• جنون الارتياب

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