تراند الفن: نجاح عملية دقيقة لمريض فشل كلوي مزمن بمستشفى السنبلاوين في الدقهلية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:10 مساءً - أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مساء اليوم، نجاح فريق طبي في إجراء عملية دقيقة تضمنت استئصال تمدد بالأوعية الدموية بالذراع اليسرى، لمريض فشل كلوي مزمن خاضع لغسيل كلى صناعي دوري، وتم إجراء الجراحة بمستشفى السنبلاوين العام.

ضم الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، الدكتور حسام رشدي أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، الدكتور تامر سعيد يوسف وكيل المستشفى لشئون الطوارئ والعمليات، الدكتور مصطفي يسري نائب الجراحة العامة، د. أسماء حسين إخصائي التخدير.

يذكر أن مستشفى دكرنس العام نجح مؤخرا، ولأول مرة، باستئصال تضخم حميد بالبروستاتا بحجم 190 جم، حيث تم الاستئصال بمنظار البلازما، وهي تعد من العمليات ذات المهارة الخاصة.

واستغرقت العملية نحو ساعة ونصف، وضم الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة الدكتور على عبد العزيز، استشاري جراحة المسالك البولية، الدكتور عمرو عبد الخالق استشاري التخدير.