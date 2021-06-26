فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:10 مساءً - أدمن 5 دقائق مضت آخر الأخبار 5 زيارة
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة بعد غد الأحد، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون المعروض، جاء إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من نص المادة (192) من الدستور، والتي تنص على: “ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها”.
كما جاء في ضوء المتغيرات الدولية والسياسية ومتطلبات الحفاظ على الأمن القومي المصري موضحة أنه يستهدف التعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية في الحالات التي تقتضي ذلك في إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر على أمنها القومي، نظرًا لوجود النزاعات والقرارات المستجدة على الساحة الدولية وصدور بعض القرارات والأحكام من بعض المنظمات والهيئات الدولية والمحاكم الدولية وهيئات التحكيم الأجنبية والتي قد لا تستند إلى أي مشروعية قانونية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ننشر تقرير “تشريعية النواب” حول تعديلات قانون المحكمة الدستورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.