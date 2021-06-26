تراند الفن: اختفاء طالب ثانوي في ظروف غامضة بالشرقية.. وأسرته تروي تفاصيل الواقعة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:10 مساءً - حررت أسرة طالب بالصف الثالث الثانوي العام، بلاغًا رسميًا بتغيبه عن منزل الأسرة في ظروف غامضة منذ يومين، وسط تأكيد على أن الشاب كان في طريقه لشراء ملابس لحضور إحدى حفلات الزفاف لأحد أقاربه، بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وقال الدكتور وائل الشرمبابلي، عم الشاب المتغيب “محمود سامح عبدالمجيد الشرمبابلي”، إن نجل شقيقه غادر منزل أسرته صباح يوم الخميس الماضي، حيث كان في طريقه من مشتول السوق بالشرقية إلى وسط البلد لشراء ملابس يحضر بها زفاف أحد أقاربه، ووعد بعودته سريعًا، لكنه من وقتها لم يعد أو يهاتف أسرته لطمأنتها.

وأوضح عم الشاب المتغيب، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أنهم تلقوا اتصالًا هاتفيًا من شخص مجهول الهوية، أخبرهم خلاله أنه أقل نجلهم في طريقه، لكن “المتصل” موجود في شرم الشيخ وهاتف الأسرة من أجل توفير نفقات عودته.

وأكدت الأسرة أن والد الشاب أستاذ أول لغة فرنسية معروف بسمعته الطيبة بين جنبات المنطقة والمناطق المجاورة، وأنهم لا توجد خصومات أو شبهة جنائية وراء غياب الشاب، قبل أن يؤكدون أن الرواية المتداولة لتلقيهم اتصالًا من سيدة سورية الجنسية تُخبرهم بتعرض “محمود” لحادث ووجوده في أحد المستشفيات بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة أمر عارٍ تمامًا من الصحة، وسط تأكيد من جانبها على أن المحادثة كانت عبارة عن ابتزاز ليس إلا -على حد وصفهم- مؤكدين أنهم حرروا بلاغًا رسميًا باختفاء الشاب، والذي حملّ رقم 1649 إداري مشتول السوق لسنة 2021، وأن الجهات الأمنية على علم بالمحادثة والاتصالات التي تلقوها.

البداية كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسرة الشاب “محمود سامح عبدالمجيد الشرمبابلي”، 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي العام، يفيد باختفائه وتغيبه عن منزل الأسرة منذ صباح الخميس الماضي، فيما حرر عن ذلك المحضر رقم 1649 إداري مشتول السوق لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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