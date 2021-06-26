تراند الفن: شاهد: “قرود شرسة” تتسلق أسوار المنازل داخل حي بالرياض وتهاجم موثق الفيديو عند اقترابه منها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏4 دقائق مضت المرصد 5 زيارة

صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة من القرود الشرسة تغزو حي الشفا بمدينة الرياض. ووثق مقطع الفيديو، انتشار القرود فوق المباني السكنية، وتنقلها من مبنى إلى آخر. وحاول أحد القرود الوصول إلى أعلى مبنى، ولكنه فشل، بسبب إنسيابية الحائط، ليتخلف عن القطيع. وحاولت القرود إخافة مصور الفيديو عندما اقترب منها، وأصدرت أصوات تحذيرية من أعلى المبنى.

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