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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:10 مساءً - صحيفة المرصد : تحقق السلطات الألمانية لكشف الملابسات التي دفعت رجلا للهجوم عشوائيا بسكين على مجموعة من الناس في مدينة فيرتسبورغ أمس الجمعة.
جميع الضحايا نساء!
والعجيب في الأمر أن جميع ضحاياه من النساء حيث قُتل ثلاث نساء وأصيبت خمس أخريات بجروح خطيرة.
وبحسب “العربية.نت” قال مسؤولون إن المشتبه به، الذي ضبطته الشرطة في مسرح الحادث، مهاجر صومالي يبلغ من العمر 24 عاما وكان يعاني من مشكلات نفسية في السابق. ولم تكشف الشرطة عن اسم المشتبه به.
من جهته، قال خواكيم هرمان وزير الداخلية بولاية بافاريا، إن المسؤولين يعتقدون أن المشتبه به تصرف بمفرده لكنهم يحققون لمعرفة ما إذا كانت له دوافع مرتبطة بتنظيم إرهابي.
شبه في خلل نفسي
ونقل الوزير عن أحد الشهود قوله، إن المشتبه به صاح قائلا “الله أكبر” قبل شروعه في الهجوم. وأضاف أن “المؤشرات عن التشدد، والمشكلات النفسية لا يستبعد أي منهما الآخر”.
فيما ذكر قائد الشرطة بالمنطقة أن الرجل دخل متجرا وسأل موظفة عن مكان السكاكين. وانتزع سكينا وقتل الموظفة واثنتين أخريين بالمتجر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: التحقيقات تكشف “مفاجأة” عن هوية ضحايا حادثة طعن ألمانيا! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.