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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:10 مساءً - أدمن 3 دقائق مضت الوطن 3 زيارة
كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عما تتنظره مصر من مجلس الأمن في ملف السد الإثيوبي، موضحا «نسعى إلى الوصول إلى الهدف الخاص بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضع القواعد الخاصة بملء وتشغيل السد، كما أن الطلب سوف يدور حول هذا الأمر»، وذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون».
وأضاف «شكري»، أن مصر تأمل في أن يصدر عن مجلس الأمن ما يؤكد ضرورة تحقيق هذا الهدف، وأن يتحقق من خلال إطار أفريقي أممي، معزز من المراقبين، وأن يُتاح للرئاسة الأفريقية والسكرتير العام للأمم المتحدة الاستعانة بالمراقبين والآليات التي في متناول أيديهم، للمساعدة في وضع الحلول للمشاكل العالقة في طرح المقترحات التي تُخرج من الأزمة وتؤدي إلى التوصل إلى اتفاق.
وأردف وزير الخارجية، أن تواجد هذه الأطراف من شأنه أن يوضح للمجتمع الدولي بشكل مباشر إلى أي مدى أظهرت مصر والسودان مرونة وأبدت كل ما تستطيع لتيسير الأمور بالنسبة للجانب الإثيوبي، وبالمقابل نأمل أن يتحول الجانب الإثيوبي من التعنت إلى القبول والدخول في هذا الاتفاق.
وأكد شكري، أن دائما في مجلس الأمن أقوى الآليات هي القرار، فهو أقوى من أي شيء، ويتدرج الأمر إلى بيان رئاسي ثم بيان صحفي، وأي من هذه الأطروحات ستكون لها أثر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شكري: نسعى للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد إثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.