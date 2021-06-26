تراند الفن: يورو 2020.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة إيطاليا والنمسا

انتهى منذ قليل، الشوط الأول من مباراة منتخب إيطاليا ضد نظيره النمسا بالتعادل السلبي ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وبدأت المباراة بخطورة هجومية كبيرة من جانب منتخب إيطاليا الذي كان يبحث عن هدفه الأول في المباراة منذ الدقائق الأولى، وظل مسيطر ومستحوذ على الكرة بشكل كبير.

وكانت هناك بعض المحاولات من جانب منتخب النمسا ولكنها لم تشكل الخطورة الكافية على مرمى إيطاليا الذي أضاع العديد من الفرص المحققة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين.