فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:10 مساءً - أدمن 17 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
انتهى منذ قليل، الشوط الأول من مباراة منتخب إيطاليا ضد نظيره النمسا بالتعادل السلبي ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
وبدأت المباراة بخطورة هجومية كبيرة من جانب منتخب إيطاليا الذي كان يبحث عن هدفه الأول في المباراة منذ الدقائق الأولى، وظل مسيطر ومستحوذ على الكرة بشكل كبير.
وكانت هناك بعض المحاولات من جانب منتخب النمسا ولكنها لم تشكل الخطورة الكافية على مرمى إيطاليا الذي أضاع العديد من الفرص المحققة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: يورو 2020.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة إيطاليا والنمسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.