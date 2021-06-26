تراند الفن: إحالة مسؤولي مبيعات بشركة “بيتي” للمحاكمة لاختلاسهما 2.1 مليون جنيه (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 10:10 مساءً - أحالت جهات التحقيق المختصة مسؤولي مبيعات بشركة (بيتي)، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهما باختلاس مبالغ مالية قدرها نحو 2 مليون و100 ألف جنيه، والمملوكة لجهة عملهما آنفة البيان والتي وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما.

المتهمان في القضية هما: إسلام جميل عبدالله 37 سنة، مندوب مبيعات بالشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي (بيتي)، وعلي عبدالمجيد علي – 34 سنة – مندوب مبيعات بالشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي (بيتي)”.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه بصفته عاملا بإحدى الشركات المساهمة “مندوب مبيعات بالشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي (بيتي)”، اختلس البضائع المبينة وصفا بالأوراق والبالغة قيمتها نحو 1.5 مليون جنيه، والمملوكة لجهة عمله أنفه البيان، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وذلك بأن تسلم تلك البضائع بموجب فواتير مبيعات لبيعها لعملاء الشركة وتوريد ثمنها لجهة عمله، فاحتسبها لنفسه بنية تملكها.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثاني في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه أنه بصفته عاملا بإحدى الشركات المساهمة “مندوب مبيعات بالشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي (بيتي)”، اختلس البضائع المبينة وصفا بالأوراق والبالغة قيمتها نحو 600 ألف جنيه، والمملوكة لجهة عمله أنفه البيان والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وذلك بأن تسلم تلك البضائع بموجب فواتير مبيعات لبيعها لعملاء الشركة وتوريد ثمنها لجهة عمله، فاحتسبها لنفسه بنية تملكها.