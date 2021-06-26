تراند الفن: «أمانة الرياض» تحدد فترة استقبال طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:10 مساءً - أعلنت أمانة منطقة الرياض موعد استقبال طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ.

وأوضحت الأمانة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “ابتداءً من يوم غد الأحد 17 ذو القعدة، نبدأ باستقبال طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ، وينتهي يوم 30 ذو القعدة”.

وأوضحت الأمانة أن الهدف من التصاريح الإلكترونية ما يلي:

• توفير خيارات متعددة أمام السكان لذبح الأضاحي

• تقليل الازدحام من خلال توزيع مواقع الذبح في المدينة

• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات للسكان خلال موسم عيد الأضحى.

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