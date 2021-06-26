تراند الفن: غلق ملعب محمد الخامس

تتجه الشركة المسؤولة عن ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، والذي يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الجارية بين الأهلي وكايزر تشيفز إلى إغلاق الملعب استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

وأبلغت شركة كازا ايفينت المسؤولة عن الملعب ناديي الرجاء والوداد المغربيين أن آخر مواجهاتهما على الملعب هذا الموسم ستكون مواجهة الديربي يوم 3 يوليو المقبل، وسيتم إغلاق الملعب بعدها استعدادًا لاستقبال نهائي البطولة القارية.

ورشح الاتحاد المغربي لكرة القدم ملعب العربي الزاولي بالعاصمة المغربية من أجل استقبال قطبي الكرة المغربية باقي مبارياتهما هذا الموسم، وفي حالة رفض كلا الناديين أو أحدهما سيكون مطالبا بالاتفاق على ملعب لاستقبال مبارياته المتبقية، حيث إن قرار إغلاق ملعب “دونور” عقب الديربي بات شبه نهائيًا.

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