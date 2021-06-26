فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:10 مساءً - أدمن 15 دقيقة مضت آخر الأخبار 46 زيارة
تتجه الشركة المسؤولة عن ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، والذي يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الجارية بين الأهلي وكايزر تشيفز إلى إغلاق الملعب استعدادًا للمواجهة المرتقبة.
وأبلغت شركة كازا ايفينت المسؤولة عن الملعب ناديي الرجاء والوداد المغربيين أن آخر مواجهاتهما على الملعب هذا الموسم ستكون مواجهة الديربي يوم 3 يوليو المقبل، وسيتم إغلاق الملعب بعدها استعدادًا لاستقبال نهائي البطولة القارية.
ورشح الاتحاد المغربي لكرة القدم ملعب العربي الزاولي بالعاصمة المغربية من أجل استقبال قطبي الكرة المغربية باقي مبارياتهما هذا الموسم، وفي حالة رفض كلا الناديين أو أحدهما سيكون مطالبا بالاتفاق على ملعب لاستقبال مبارياته المتبقية، حيث إن قرار إغلاق ملعب “دونور” عقب الديربي بات شبه نهائيًا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: غلق ملعب محمد الخامس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.