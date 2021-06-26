تراند الفن: «الأهلي المصري» يتعاون مع «أورنج مصر» تمهيداً لإدارة محفظة «أورنج كاش»

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:10 مساءً - وقع البنك الأهلى المصرى اتفاقية شراكة مع «أورنج مصر» تمهيداً لإدارة خدمات الدفع عن طريق محفظة «أورنج كاش»، وذلك فى حضور هشام عكاشة رئيس مجلس الإدارة، وياسر شاكر رئيس مجلس إدارة «أورنج مصر»، وعلاء فهمى وزير النقل السابق وعضو مجلس إدارة شركة أورنج، ويحيى أبوالفتوح وداليا الباز نائبى رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وعدد من قيادات البنك وأورنج مصر وفرق العمل من الجانبين.

وقال هشام عكاشة إن تلك الشراكة تأتى دعماً لجهود الدولة للتوسع فى خدمات التحول الرقمى، والتى تتوافق مع استراتيجية البنك والشركة، سعياً لتقديم تجربة أفضل وأكثر جودة لعملاء البنك الأهلى المصرى وشركة أورنج، والتى تعكس دعم خطط البنك الاستراتيجية نحو السير بخطوات ثابتة فى تدعيم أهداف الشمول المالى والتوسع فى الخدمات المصرفية المختلفة، وبشكل خاص الخدمات الرقمية التى يقدمها البنك والتى أصبحت هى الاتجاه العالمى فى السنوات الأخيرة.

ومن جانبه أشاد ياسر شاكر بالشراكة بين كيانين عملاقين فى عالم الاتصالات والقطاع المصرفى، مشيراً إلى أن البنك الأهلى المصرى يلعب دوراً رئيسياً فى تنفيذ مبادرات البنك المركزى المصرى الرامية إلى تحقيق الشمول المالى، بينما حققت شركة «أورنج مصر» نقلة كبيرة فى تطوير البنية التحتية التكنولوجية والاعتماد على الحلول الذكية وتدريب وتأهيل العناصر البشرية بالشكل الذى مكّنها من مضاعفة خدماتها للشمول المالى فى عام 2020. وأضاف أن تلك الشراكة تعكس خطوة قوية لعملاء «أورنج مصر» فى إدارة الخدمات من منظور مصرفى والتى تستهدف حصول العملاء على أفضل خدمة شاملة ومؤمَّنة ومطورة وفقاً للمعتاد من البنك الأهلى المصرى، وتمهيداً لتقديم المزيد من الخدمات والعروض الجديدة عبر الاستفادة من الإمكانات المصرفية الهائلة التى يقدمها البنك الأهلى المصرى والامتثال لقواعد البنك المركزى المصرى، وهو ما سيُترجم إلى خدمات أكثر تطوراً واستقراراً، فضلاً عن المزيد من العروض الترويجية الجذابة.

ومن جانبه أوضح علاء فهمى، وزير النقل السابق وعضو مجلس إدارة شركة أورنج، أن الشراكة ستتيح استفادة العملاء من جميع خدمات محفظة أورنج كاش الحالية كالمعتاد، كونها أسهل وأسرع طريقة لإنجاز كل المعاملات المالية فى أى وقت ومن أى مكان عبر الموبايل، معرباً عن اعتزازه بتلك الشراكة بين كيانين لهما وزنهما فى السوق المصرية بما يضمن أعلى معدلات النجاح لها.

وأعرب يحيى أبوالفتوح عن اعتزازه بتلك الشراكة المثمرة بين البنك الأهلى وأورنج مصر، والتى ستنعكس على تقديم خدمات أفضل لعملاء الشركة مع استقطاب المزيد من العملاء المرتقبين لشبكة عملاء بنك أهل مصر الذين تجاوز عددهم 16.5 مليون عميل من مختلف فئات المجتمع يسعى البنك دائماً إلى تقديم أعلى معدلات الخدمة لهم بأفضل الإمكانات الفنية والبشرية والتكنولوجية المتاحة فى السوق المصرية بما يتيح لشركة أورنج تقديم تجربة مثالية للملايين من عملائها فى جميع أنحاء الجمهورية.

ومن جانبها أكدت داليا الباز أن الشراكة تستهدف إدارة محفظة «أورنج كاش» من خلال البنك الأهلى المصرى بما يُعد إضافة هامة للخدمات الرقمية التى يقدمها البنك لعملائه والتى يحرص البنك على تطويرها بشكل متنامٍ، حيث يُعد من أوائل البنوك التى أطلقت محفظة الهاتف المحمول مستفيداً بذلك من إمكاناته الفنية والبشرية المتميزة، وكذا بنيته التكنولوجية التى يتم تحديثها باستثمارات ضخمة لتواكب التطورات المتلاحقة محلياً وعالمياً، مشيرة إلى الاستفادة من الكوادر المتميزة من الجانبين لخدمة أهداف الشراكة.