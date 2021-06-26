تراند الفن: حملات على المحلات المتعدية على حرم شارع «اللبيني» بالجيزة

في ضوء متابعه محافظة الجيزة الدورية لشكاوى المواطنين بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت المحافظة شكوى بشأن تعدي محل لقطع غيار السيارات على حرم الطريق العام بشارع «اللبيني»، في منطقة فيصل بحي الهرم، وقيامه بوضع معروضاته من أجزاء وقطع غيار السيارات، في حرم الطريق.

وعلى الفور، أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعليمات عاجلة إلى رئيس حي الهرم بالتوجه نحو المنطقة محل الشكوى، وتمشيط الشارع بأكمله من أي تعديات على حرم الطريق، استجابة لشكاوى المواطنين.

وأسفرت الحملات عن رفع كافة أوجه الإشغالات التي أحدثها المحل المشار إليه، بالإضافة إلى تمشيط الشارع بأكمله، ورفع جميع الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



