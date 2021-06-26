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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:10 مساءً - أدمن 13 دقيقة مضت الوطن 8 زيارة
في ضوء متابعه محافظة الجيزة الدورية لشكاوى المواطنين بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت المحافظة شكوى بشأن تعدي محل لقطع غيار السيارات على حرم الطريق العام بشارع «اللبيني»، في منطقة فيصل بحي الهرم، وقيامه بوضع معروضاته من أجزاء وقطع غيار السيارات، في حرم الطريق.
وعلى الفور، أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعليمات عاجلة إلى رئيس حي الهرم بالتوجه نحو المنطقة محل الشكوى، وتمشيط الشارع بأكمله من أي تعديات على حرم الطريق، استجابة لشكاوى المواطنين.
وأسفرت الحملات عن رفع كافة أوجه الإشغالات التي أحدثها المحل المشار إليه، بالإضافة إلى تمشيط الشارع بأكمله، ورفع جميع الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حملات على المحلات المتعدية على حرم شارع «اللبيني» بالجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.