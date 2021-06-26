تراند الفن: وزير الخارجية: الاتحاد الإفريقي لم يطرح مقترحات جديدة بخصوص سد إثيوبيا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:10 مساءً - قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس الكونغولي، رئيس الاتحاد الإفريقي، أحاط أعضاء هيئة المكتب بالمسار الإفريقي، وأعلن أنه لم يقبل أن يكون أي نوع من الحوار أو النقاش أو التداول بين أعضاء المكتب في هذه القضية، وأكد اهتمامه وانخراطه في هذه القضية، وهذه هي الحدود الخاصة بهذا الاجتماع، وهذا ما كنا نتوقعه.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن الاتحاد الإفريقي لم يطرح أي مقترحات مرتبطة باستئناف المسار التفاوضي منذ أن أوقفته إثيوبيا، كما أن الرئاسة الكونغولية تجري مشاورات وتداول حول كيفية استمرار المسار الإفريقي، لكن لم يكن هناك أي اقتراح محدد.

وعن المبعوث الأمريكي في القرن الإفريقي، أوضح وزير الخارجية، أن المبعوث الأمريكي يتواصل مع الأطراف الثلاثة «مصر – السودان- إثيوبيا»، كما يتواصل أيضًا مع الرئاسة الكونغولية، ونحن على اتصال وثيق به في إطار التداول والتشاور لتحديد أفضل مسار للخروج من هذه الأزمة، مثله مثل الاتحاد الأوروبي.

وتابع: «نستمر في التواصل مع كافة الأطراف في إطار مساعينا الدائمة على مدى العقد الماضي من الزمان من إبداء حسن النية، والرغبة في التوصل إلى اتفاق يلبي احتياجات إثيوبيا ويؤدي إلى حماية المصالح المائية لكلٍ من مصر والسودان».