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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:10 مساءً - قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس الكونغولي، رئيس الاتحاد الإفريقي، أحاط أعضاء هيئة المكتب بالمسار الإفريقي، وأعلن أنه لم يقبل أن يكون أي نوع من الحوار أو النقاش أو التداول بين أعضاء المكتب في هذه القضية، وأكد اهتمامه وانخراطه في هذه القضية، وهذه هي الحدود الخاصة بهذا الاجتماع، وهذا ما كنا نتوقعه.
وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن الاتحاد الإفريقي لم يطرح أي مقترحات مرتبطة باستئناف المسار التفاوضي منذ أن أوقفته إثيوبيا، كما أن الرئاسة الكونغولية تجري مشاورات وتداول حول كيفية استمرار المسار الإفريقي، لكن لم يكن هناك أي اقتراح محدد.
وعن المبعوث الأمريكي في القرن الإفريقي، أوضح وزير الخارجية، أن المبعوث الأمريكي يتواصل مع الأطراف الثلاثة «مصر – السودان- إثيوبيا»، كما يتواصل أيضًا مع الرئاسة الكونغولية، ونحن على اتصال وثيق به في إطار التداول والتشاور لتحديد أفضل مسار للخروج من هذه الأزمة، مثله مثل الاتحاد الأوروبي.
وتابع: «نستمر في التواصل مع كافة الأطراف في إطار مساعينا الدائمة على مدى العقد الماضي من الزمان من إبداء حسن النية، والرغبة في التوصل إلى اتفاق يلبي احتياجات إثيوبيا ويؤدي إلى حماية المصالح المائية لكلٍ من مصر والسودان».
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير الخارجية: الاتحاد الإفريقي لم يطرح مقترحات جديدة بخصوص سد إثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.