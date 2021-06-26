تراند الفن: «فعل فاضح» بين وزير الصحة البريطاني ومساعدته يؤدي إلى استقالته من الحكومة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:10 مساءً - تسببت صورة تجمع وزير الصحة البريطاني “مات هانكوك” ومساعدته، في تقديم استقالته لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقالت “صحيفة الإندبندنت” البريطانية إن وسائل الإعلام تناولت صور “هانكوك”، مع مساعدته “جينا كولادانغيلو” في “وضع مخل”، وتسبب ذلك في موجة غضب واسعة بين البريطانيين.

ووصفت صحف بريطانية ما قام به وزير الصحة البريطاني بأنها “فضيحة أخلاقية”، وتسبب الضغوط التي تعرض لها إثر انتشار صور ومقطع فيديو له غير لائقة.

ويري بريطانيون أنه إضافة إلى كونه فضيحة أخلاقية، فإن وزير الصحة انتهك إجراءات التباعد التي تفرضها جائحة كورونا، رغم كونه مسؤولا عن حماية أرواح البريطانيين.

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