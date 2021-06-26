تراند الفن: سبب انخفاض محصول المانجو.. العفن الهبابي والأدوية على رأس القائمة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:10 مساءً - تسبب العفن الهبابي مع سوء الأحوال الجوية في انخفاض محصول المانجو في الإسماعيلية هذا الموسم، بنسبة كبيرة وصلت إلى أكثر من 90 % في بعض المزارع.

مزارعون: انخفاض محصول المانجو تسبب في خسارة ضخمة

وقال مزارعو المانجو في محافظة الإسماعيلية، إن انخفاض محصول المانجو وتساقط الثمار تسبب في خسارة ضخمة خاصة أن تكلفة الفدان أكثر من 100 ألف جنيه خدمات طوال الموسم.

وواصل صالح سليمان أحد مزارعي المانجو في الإسماعيلية، أن غالبية المزارعين يقترضون مبالغ مالية من التجار لإنفاقها على الأراضي الزراعية وتوفير الأسمدة والمبيدات على أن يتم تسديدها عقب انتهاء الموسم.

وأشار إلى انخفاض محصول المانجو هذا العام وصل إلى 90% في بعض المزارع وتجاوز 95% في مزارع أخرى مقارنة بالأعوام الماضية.

وأضاف سليمان أن انخفاض محصول المانجو هذا العام تم ملاحظته في كافة محافظات مصر، بدءاً من محافظات الصعيد، حتى البحيرة ورشيد، مشيرًا إلى أن الانخفاض في ارتفاع الأسعار بنسبة قد تصل إلى 40% خاصة الأنواع التي تشهد ندرة في المحصول كالعويس والفص والسكري الممتاز.

المبيدات المغشوشة سبب انخفاض محصول المانجو

وقال إسماعيل صباح، أحد كبار مزارعي المانجو في منطقة جبل مريم بالإسماعيلية، إن الأدوية والمبيدات المغشوشة تسببت في التأثير سلباً على الثمار، مما أدى إلى سقوطها قبل اكتمال نضوجها.

وأوضح «صباح»، أن عامل غش الأسمدة يعتبر من العوامل المؤثرة بشكل كبير هذا الموسم، مشيراً إلى أن الأسواق كان بها بعض أنواع الأسمدة، التي تسببت في تدمير الأشجار.

ونوه إلى أنه من المفترض أن يكون هناك دور للإرشاد الزراعي، ودور لوزارة الزراعة بمراقبة هذه المبيدات، والرقابة على المحال بشكل دوري، لمنع انتشار وتداول هذه الكيماويات، التي أضرت بمحصول المانجو هذا الموسم كثيراً.