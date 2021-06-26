فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:10 مساءً - أدمن 28 دقيقة مضت آخر الأخبار 5 زيارة
كشف سامح شكري، وزير الخارجية، أنه من خلال اتصالات وزارة الخارجية مع المجتمع الدولي يلمس إحساسًا بالمسؤولية بخطورة الموقف من قبل أطراف المجتمع الدولي قائلًا: “من خلال اتصالاتنا نلمس تفهم بخطورة القضية وأنه يجب التعامل معها بكل جدية ومتعشم في أن يستمر دور مجلس الأمن واتخاذ قرارًا بشأنها، وسوف نستمر في جهودنا ونحن نلمس هذا التفهم على مستوى المجتمع الدولي”.
وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، أن المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يتواصل مع الأطراف الثلاثة والرئاسة “الكنغولية”.
وأشار إلى أن “القاهرة على تواصل مستمر معه لتحديد أفضل مسار للخروج من هذه الأزمة كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، حيث إننا حريصين على التواصل مع كافة الأطراف على مدار عقد من الزمان بما يثبت حسن النية المصري في هذا الملف”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير الخارجية: نلمس من اتصالاتنا بالمجتمع الدولي إدراكًا بأهمية وخطورة تداعيات أزمة سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.