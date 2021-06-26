تراند الفن: وزير الخارجية: نلمس من اتصالاتنا بالمجتمع الدولي إدراكًا بأهمية وخطورة تداعيات أزمة سد النهضة

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، أنه من خلال اتصالات وزارة الخارجية مع المجتمع الدولي يلمس إحساسًا بالمسؤولية بخطورة الموقف من قبل أطراف المجتمع الدولي قائلًا: “من خلال اتصالاتنا نلمس تفهم بخطورة القضية وأنه يجب التعامل معها بكل جدية ومتعشم في أن يستمر دور مجلس الأمن واتخاذ قرارًا بشأنها، وسوف نستمر في جهودنا ونحن نلمس هذا التفهم على مستوى المجتمع الدولي”.

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، أن المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يتواصل مع الأطراف الثلاثة والرئاسة “الكنغولية”.

وأشار إلى أن “القاهرة على تواصل مستمر معه لتحديد أفضل مسار للخروج من هذه الأزمة كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، حيث إننا حريصين على التواصل مع كافة الأطراف على مدار عقد من الزمان بما يثبت حسن النية المصري في هذا الملف”.

