فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:10 مساءً - صحيفة المرصد : أكد الكاتب والاقتصادي ثامر السعيد أن أهم أسباب فشل وتعثر المشاريع الصغيرة الجديدة هو عدم كفاية رأس المال والتكرار والتقليد والقدرة على الإدارة. وقال “السعيد” خلال حديثه لبرنامج “mbcفي أسبوع” : ” أهم المشاكل هي التكرار والتقليد يليها مشكلة في دراسة رأس المال وكفايته قبل تنفيذ المشروع، ثم التسعير وهو أن يقوم البائع بخفض السعر حتى يجذب العملاء فمن المهم إدارة المخزون”. وتابع :” أنه على صاحب المشروع أن يبحث عن قاعدة العملاء الجيدة قبل بدء المشروع، بالإضافة إلى القدرة على الإدارة”. وأشار إلى أن الخلط بين ذمته المالية الشخصية وذمة المشروع المالية أهم أسباب فشل المشروع موضحاً أن الاستشارة مهمة جداً. ونصح “السعيد” أصحاب المشاريع الجديدة بدراسة الطلب على المشروع جيداً والمنتج والقدرة على الوصول للسوق وحجم السوق وكم سيأخد منه.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. محلل اقتصادي يكشف أهم أسباب فشل وتعثر المشاريع الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.