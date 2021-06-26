تراند الفن: وزيرة التخطيط: إعلان التحالف الفائز بتشغيل مجمع التحرير سبتمبر المقبل

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:10 مساءً - كشفت الدكتورة هالة السعيد، أنه من المقرر الإعلان عن التحالف الفائز بتشغيل مجمع التحرير مطلع سبتمبر القادم.

وقالت الوزيرة، في لقاء تليفزيوني مع “قناة الشرق الاقتصادية”، إن مصر تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأت مرحلته الأولى قبل 7 سنوات، تم خلالها إنفاق نحو 100 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية، وكذلك تسعى البلاد لزيادة تأمين مصادر العملات الأجنبية عبر قناة السويس، وتحويلات العاملين في الخارج والتي قد تصل إلى 30 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية منذ أواخر عام 2016، سواء على مستوى السياسات المالية أو النقدية، ودعّم تحقيق رؤية مصر 2030، سواء عبر الإصلاحات الاقتصادية أو الإصلاحات التشريعية كاستحداث قوانين جديدة للاستثمار والتراخيص الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن هذه الإصلاحات تمت بالتوازي مع اهتمام كبير من الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية، سواء في الكهرباء أو شبكات الطرق أو اللوجيستيات والموانئ؛ حيث بلغ الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في مصر على مدار الأعوام السبعة الماضية ما يزيد على 1.7 تريليون جنيه مصري، أو ما يوازي 100 مليار دولار، الأمر الذي مكّن اقتصاد مصر من تحقيق معدلات نمو جاوزت 5% قبل الجائحة، وكذلك خفّض معدلات البطالة من 13.5% قبل أعوام إلى 7.5%.

وقالت السعيد إن مصر اعتمدت في توفير مواردها من النقد الأجنبي على تنوع اقتصادها؛ فهناك إيرادات قناة السويس، وأيضا تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي سجلت 29 مليار دولار في العام الماضي، وتوقعت الوزيرة بلوغها 30 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وكذلك إيرادات القطاع السياحي التي سجلت أعلى مستوياتها تاريخيا قبل الجائحة، وأيضا تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتي بلغت 3.5 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة نسبتها 20% عند المقارنة بأرقام النصف الأول من العام المالي 2019-2020.