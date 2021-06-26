تراند الفن: كيف تحقق وزارة البترول الوفرة في النقد الأجنبي وتقلل حجم الدين العام؟

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 11:10 مساءً - تعكس مشروعات التكرير والتصنيع بالبترول ثمار استراتيجية ناجحة للدولة المصرية في تطوير أهم مورد جاذب للاستثمارات الأجنبية، وبدأت الخطة المتكاملة التي وضعتها وزارة البترول تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية ورفع جودة المنتجات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع وإضافة وحدات إنتاجية في المعامل القائمة بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والسويس، بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التي يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز)، وهو ما يؤدى إلى توفير النقد الأجنبي وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات في الموازنة العامة للدولة، ومن ثم تخفيض حجم الدين المحلي والخارجي.

أهم هذه المشروعات التى تساعد في تنفيذ خطة الدولة:

وحدة إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول بهدف إنتاج حوالى 800 ألف طن سنويا من البنزين عالي الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار.

توسعات مجمع تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، وباستثمارات 2.3 مليار دولار.

مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات حوالى 2.15 مليار دولار.

إعادة تأهيل مجمع التفحيم متضمنًا إنشاء وحدة جديدة لاسترجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 1.5 مليون طن سنويا من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية باستثمارات تقديرية حوالى 588.6 مليون دولار.

مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني وإنتاج البنزين بالسويس “شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات” بهدف استغلال الطاقات الفائضة والغير مستغلة بمعامل شركتي النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول والاستفادة من كميات المازوت المنتجة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 2.5 مليون طن سنويا مازوت، مليون طن سنويا نافتا، باستثمارات 2.75 مليار دولار.

وحدة إنتاج الأسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف إنشاء وحدة تقطير تفريغي بطاقة تغذية 726 ألف طن سنويا من المازوت لإنتاج نحو 396 ألف طن سنويا أسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلى باستثمارات حوالى 55.7 مليون دولار.