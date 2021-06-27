تراند الفن: باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع مهاجم لاتسيو الإيطالي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:13 صباحاً - أفادت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان أعرب عن اهتمامه بمهاجم فريق لاتسيو، خواكين كوريا، ويسعى لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة، ولكن لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على العرض حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة “Il Messaggero”، الإيطالية، فقد اقترح العملاق الفرنسي 25 مليون يورو بالإضافة إلى الدولي البرازيلي رافينيا من أجل إتمام صفقة كوريا.

يذكر أن رافينيا هو اللاعب الذي يقدره المدير الرياضي لنادي لاتسيو إيجلي تاري في الماضي، فكان لاعب الوسط على رادار البيانكيليستي قبل بضع سنوات، وقد تم التوصل إلى اتفاق مع نادي برشلونة، لكن لويس إنريكي، الذي كان المدير وقتها، أخرجه من سوق الانتقالات في اللحظة الأخيرة.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن لاتسيو سيراجع هذا العرض، لكن إذا أخذوا لاعبًا في المقابل بجانب المال، فهم يريدون الألماني جوليان دراكسلر، فقد أجرى النادي محادثات بخصوص اللاعب الدولي الألماني في مناسبات سابقة.

وسجل كوريا 11 هدفًا وقام بخمس تمريرات حاسمة مع البيانكيليستي الموسم الماضي، في ثالث موسم له مع النادي منذ قدومه من إشبيلية في عام 2018.

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