تراند الفن: حلول أمام اتحاد الكرة للخروج من أزمة تعارض نهائي إفريقيا وأولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:13 صباحاً - تقوم اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، على حل الأزمة الأخيرة للمنتخب الوطني الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر القادم، بعدما تعارض نهائي دوري أبطال إفريقيا مع مواعيد مباريات الفراعنة.

ويتعارض مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي في طوكيو بمشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وبموعد المباراة النهائية بعد وصول المارد الأحمر للنهائي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 17 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25 ثم مواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

وعلم “القاهرة 24” أن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولومبي، طالب اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحاد الإفريقي بتقديم موعد المباراة النهائية 48 ساعة لتقام يوم 15 وليس 17 من أجل مشاركة لاعبي الأهلي فى أولمبياد طوكيو، بينما هناك حل آخر أمام اتحاد الكرة وهو عقد جلسة بين شوقي غريب وبيتسو موسيماني من أجل الاتفاق على اللاعبين المنضمين للفراعنة في حال رفض الكاف طلب تقديم النهائي.

وأضاف المصدر، أن شوقي غريب قرر ضم كل من ناصر ماهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر بجانب لاعب من فوق السن وهو حارس المرمى محمد الشناوي للتواجد فى طوكيو.