تراند الفن: أول تعليق من دار “معًا لإنقاذ الإنسان” حول واقعة تنازل أب عن أولاده أمام وزارة التضامن (خاص)

علق محمود وحيد، رئيس دار “معًا لإنقاذ الإنسان”، على واقعة أب تنازلَ عن أولاده أمام وزارة التضامن الاجتماعي، وقال إنه تم تبليغنا من إدارة الأمومة والطفولة بالواقعة، مشيرًا إلى أن الأم تنازلت عن أولادها بعد أن طلقها زوجها في المحكمة، والأب لا يستطيع أن يرعاهم فقرر أن يضع أولاده في الدار.

وأضاف وحيد، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أنه على الفور تم الاستجابة وأخذهم إلى الدار وهم الآن يتلقون الرعاية داخل الدار، لافتًا إلى أن الأب أكد أن ظروفه سيئة بعد أن تزوج امرأة أخرى، والمودعان بالدار طفلان الأول 4 سنوات، والآخر 7 سنوات، موضحا: “كان لديه طفل ثالث ولكنه فوق 7 سنوات”.

وعن حالتهما النفسية أكد أن: “هناك طفل متعايش والآخر متأثر إلى حد ما، وبقالهم 5 أيام في الدار”.