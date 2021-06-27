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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:13 صباحاً - أدمن 41 دقيقة مضت آخر الأخبار 9 زيارة
علق محمود وحيد، رئيس دار “معًا لإنقاذ الإنسان”، على واقعة أب تنازلَ عن أولاده أمام وزارة التضامن الاجتماعي، وقال إنه تم تبليغنا من إدارة الأمومة والطفولة بالواقعة، مشيرًا إلى أن الأم تنازلت عن أولادها بعد أن طلقها زوجها في المحكمة، والأب لا يستطيع أن يرعاهم فقرر أن يضع أولاده في الدار.
وأضاف وحيد، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أنه على الفور تم الاستجابة وأخذهم إلى الدار وهم الآن يتلقون الرعاية داخل الدار، لافتًا إلى أن الأب أكد أن ظروفه سيئة بعد أن تزوج امرأة أخرى، والمودعان بالدار طفلان الأول 4 سنوات، والآخر 7 سنوات، موضحا: “كان لديه طفل ثالث ولكنه فوق 7 سنوات”.
وعن حالتهما النفسية أكد أن: “هناك طفل متعايش والآخر متأثر إلى حد ما، وبقالهم 5 أيام في الدار”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول تعليق من دار “معًا لإنقاذ الإنسان” حول واقعة تنازل أب عن أولاده أمام وزارة التضامن (خاص) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.