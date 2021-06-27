تراند الفن: تعرّف على أبرز القضايا التي سيناقشها متحدثا «الصحة» و«الداخلية» خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:13 صباحاً - يتناول المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم الأحد أخر مستجدات كورونا والمؤشرات الوبائية والأوضاع العالمية للفيروس، ومستجدات اللقاح.

كما سيكشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، في المؤتمر، تحديثات لائحة مخالفات الحد من التجمعات والحجر الصحي المؤسسي.

وسيتناول أيضاً التحديثات الأمنية وإحصائية عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية لكورونا.

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