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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:13 صباحاً - أدمن 34 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر رجلًا يقطع أحد الطرق في مدينة لايبزيغ ليقوم بالصلاة في عرض الشارع.
وظهر الرجل وهو يفترش سجادة في قلب الشارع وبدأ يصلي مرددًا كلمة “الله أكبر” بصوت عال، وسط استغراب المارة في الشارع وضحكات بعضهم.
وفي نهاية مقطع الفيديو ظهر هذا الشخص وهو يقوم برفع السجادة التي افترشها على الأرض، استعدادًا لمغادرة المكان.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شخص يصلي وسط طريق عام في مدينة ألمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.