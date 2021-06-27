تراند الفن: شخص يصلي وسط طريق عام في مدينة ألمانية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:13 صباحاً - أدمن ‏34 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر رجلًا يقطع أحد الطرق في مدينة لايبزيغ ليقوم بالصلاة في عرض الشارع.

وظهر الرجل وهو يفترش سجادة في قلب الشارع وبدأ يصلي مرددًا كلمة “الله أكبر” بصوت عال، وسط استغراب المارة في الشارع وضحكات بعضهم.

وفي نهاية مقطع الفيديو ظهر هذا الشخص وهو يقوم برفع السجادة التي افترشها على الأرض، استعدادًا لمغادرة المكان.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/06/42.mp4

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