تراند الفن: نجوم الفن يحولون السوشيال ميديا إلى ساحة احتفال بالأهلي

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:13 صباحاً - احتفل نجوم الفن بتأهل فريق النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الترجي التونسي بثلاثية دون رد، في مباراة العودة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على ستاد “الأهلي WE السلام”، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليصبح مجموع المباراتين 4 / صفر لصالح الأهلي.
وكتب المخرج عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: ”جامدين ومفيش إلا إحنا، جامدين جامدين ومفيش الأحلى، حلوين حلوين، العاشرة يا أهلي”.
وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها الخاص بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الأحمر دائما يكسب”، ولم تفوت الفرصة ونشرت فيديو ظهرت فيه بكاش مايوه أحمر.
فيما عبرت الفنانة رنا سماحة، عن سعادتها الشديدة بفوز الأهلي، وكتبت عبر حسابها بموقع “تويتر: ”ما قولنا يا جماعة إحنا الأهلي.. العاشرة قريبة يا رجالتنا”.
واحتفل الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة “تويتر: ”رسالة شديدة اللهجة من بطل إفريقيا لكايزر تشيفز”، وكتب شادي الفونس: “مزيكا يا أهلي”.
كما احتفل الفنان أحمد فهمي، بفوز الأهلي على الترجي، ونشر صورة مع محمود الخطيب رئيس الناس الأهلي، وكتب عبر حسابه بموقع “تويتر”: “العاشرة يا أهلي”.
وكتب المطرب أحمد جمال، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “الله عليك يا أهلي مبروك الوصول للنهائي”.
كما احتفلت لميس الحديدي، بفوز الأهلي على الترجي إذ قالت في برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة on: “خدنا حق الزملكاوية”.
وكتب أحمد السعدني: “العاشرة ممكن”، كما قالت الفنانة لطيفة: “ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهوه التأهل”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نجوم الفن يحولون السوشيال ميديا إلى ساحة احتفال بالأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.