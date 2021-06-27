تراند الفن: نجوم الفن يحولون السوشيال ميديا إلى ساحة احتفال بالأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:13 صباحاً - احتفل نجوم الفن بتأهل فريق النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الترجي التونسي بثلاثية دون رد، في مباراة العودة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على ستاد “الأهلي WE السلام”، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليصبح مجموع المباراتين 4 / صفر لصالح الأهلي.

وكتب المخرج عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: ”جامدين ومفيش إلا إحنا، جامدين جامدين ومفيش الأحلى، حلوين حلوين، العاشرة يا أهلي”.

عمرو محمود ياسين

وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها الخاص بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الأحمر دائما يكسب”، ولم تفوت الفرصة ونشرت فيديو ظهرت فيه بكاش مايوه أحمر.

رانيا يوسف

فيما عبرت الفنانة رنا سماحة، عن سعادتها الشديدة بفوز الأهلي، وكتبت عبر حسابها بموقع “تويتر: ”ما قولنا يا جماعة إحنا الأهلي.. العاشرة قريبة يا رجالتنا”.

رنا سماحة

واحتفل الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة “تويتر: ”رسالة شديدة اللهجة من بطل إفريقيا لكايزر تشيفز”، وكتب شادي الفونس: “مزيكا يا أهلي”.

نبيل الحلفاوي وشادي الفونس

كما احتفل الفنان أحمد فهمي، بفوز الأهلي على الترجي، ونشر صورة مع محمود الخطيب رئيس الناس الأهلي، وكتب عبر حسابه بموقع “تويتر”: “العاشرة يا أهلي”.

وكتب المطرب أحمد جمال، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “الله عليك يا أهلي مبروك الوصول للنهائي”.

أحمد جمال

كما احتفلت لميس الحديدي، بفوز الأهلي على الترجي إذ قالت في برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة on: “خدنا حق الزملكاوية”.

وكتب أحمد السعدني: “العاشرة ممكن”، كما قالت الفنانة لطيفة: “ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهوه التأهل”.