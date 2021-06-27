فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:13 صباحاً - صحيفة المرصد : كشف المهتم بالتقنية فهد البقمي، عن حيلة يستخدمها بعض المحتالين لسرقة الفتيات، حيث وصف البقمي هذه الحيلة بالخطيرة مشيراً إلى أنها متقنة لدرجة أن 95% يمكن أن ينخدعون بها وبالفعل وقعت إحدى الفتيات ضحية لها وسرق منها 50 ألف ريال. نسخة طبق الأصل وأوضح أن الحيلة تتمثل في موقع مشابه لموقع أبشر ولكنه مزيف ويستهدف الفتيات والنساء اللاتي يبحثن عن تفعيل رخص القيادة وسداد الرسوم. واستعرض البقمي موقع “أبشر” الرسمي وموقع “أبشر” المزيف وتبين أن المحتالين قاموا بنسخ الموقع بأدق تفاصيله ليكون المزيف نسخة طبق الأصل من الموقع الرسمي. استهداف الفتيات والسقوط في الفخ وأشار إلى أنهم يستهدفون الفتيات للاحتيال عليهن عن طريق عمل إعلانات والردود على التغريدات المشهورة على تويتر ويوضحون أنهم يقومون بتفعيل الرخص. وأضاف أنه عند دخول الفتاة لموقع أبشر المزيف وإدخال بياناتها يتم إرسال كود التفعيل لها، وهو مطابق لكود تفعيل موقع أبشر الرسمي، وعندما تدخل الفتاة لتفعيل الرخصة تقوم بإدخال بياناتها وبيانات البنك الخاصة بها عبر التطبيق المزيف دون أن تنتبه، ثم تقع ضحية لهم ويقومون بسرقة أموالها.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: خبير تقني يكشف عن أخطر حيلة لسرقة النساء عبر نظام “أبشر مزور” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.