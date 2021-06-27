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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:13 صباحاً - أدمن 45 دقيقة مضت الوطن 12 زيارة
بدأت لجان من وزارة التربية والتعليم جولات بالمحافظات، لمتابعة إجراءات الاستعداد لامتحانات «الثانوية العامة» المقررة الشهر المقبل. واستقبل عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أعضاء اللجنة الوزارية الموفدة من الوزارة المنوطة بمتابعة أعمال الامتحانات. وناقشت اللجنة، مع أعضاء اللجنة الثلاثية المسئولة فى مديرية التربية والتعليم بمطروح، خلال اللقاء الذى عقد اليوم، أوجه الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات المقررة يوليو المقبل، ومدى جاهزية استراحات المعلمين المنتدبين من خارج المحافظة، وتأكيد أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد «سلامة»، لـ«الوطن»، أنه «سيتم تعقيم جميع اللجان، بالإدارات التعليمية فى الحمام والعلمين، والضبعة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدى برانى، والسلوم، وسيوة، قبل انطلاق الامتحانات، كما ستستمر أعمال التعقيم يومياً عقب الانتهاء من امتحان كل مادة، والتشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات الطبية، والتباعد الاجتماعى داخل اللجان، وتنظيم الدخول، ومنع الزحام، للحفاظ على الصحة العامة».
وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، امتحانات الدبلومات الفنية، والثانوية الأزهرية. وقال «نور الدين» إن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أى شكاوى أو مخالفات من الطلاب أو أولياء أمورهم.
وقال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ورئيس غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لم تتلق أى شكاوى من صعوبة الامتحانات فى الدبلومات الفنية «الصناعى والزراعى والتجارى والفندقى»، وإنها تسير بكل سهولة ويسر، وتجرى متابعتها لحظياً من جميع الإدارات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لجان «التعليم» في المحافظات لمتابعة الاستعدادات لـ«الثانوية» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.