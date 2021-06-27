تراند الفن: لجان «التعليم» في المحافظات لمتابعة الاستعدادات لـ«الثانوية»

بدأت لجان من وزارة التربية والتعليم جولات بالمحافظات، لمتابعة إجراءات الاستعداد لامتحانات «الثانوية العامة» المقررة الشهر المقبل. واستقبل ‏عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أعضاء اللجنة الوزارية الموفدة من الوزارة المنوطة بمتابعة أعمال الامتحانات. وناقشت اللجنة، مع أعضاء اللجنة الثلاثية المسئولة فى مديرية التربية والتعليم بمطروح، خلال اللقاء الذى عقد اليوم، أوجه الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات المقررة يوليو المقبل، ومدى جاهزية استراحات المعلمين المنتدبين من خارج المحافظة، وتأكيد أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا‏.

وأكد «سلامة»، لـ«الوطن»، أنه «سيتم تعقيم جميع اللجان، بالإدارات التعليمية فى الحمام والعلمين، والضبعة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدى برانى، والسلوم، وسيوة، قبل انطلاق الامتحانات، كما ستستمر أعمال التعقيم يومياً عقب الانتهاء من امتحان كل مادة، والتشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات الطبية، والتباعد الاجتماعى داخل اللجان، وتنظيم الدخول، ومنع الزحام، للحفاظ على الصحة العامة».

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، امتحانات الدبلومات الفنية، والثانوية الأزهرية. وقال «نور الدين» إن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أى شكاوى أو مخالفات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وقال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ورئيس غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لم تتلق أى شكاوى من صعوبة الامتحانات فى الدبلومات الفنية «الصناعى والزراعى والتجارى والفندقى»، وإنها تسير بكل سهولة ويسر، وتجرى متابعتها لحظياً من جميع الإدارات.