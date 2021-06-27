تراند الفن: التحقيق مع طالب طعن زميله بدار السلام في القاهرة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:13 صباحاً - أدمن ‏5 دقائق مضت آخر الأخبار 3 زيارة

‎ تباشر الجهات المختصة، تحقيقاتها مع طالب لاتهامه بطعن زميله بسلاح أبيض بمنطقة دار السلام، بعد خلافات نشبت بينهما. تعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا يفيد بورود اتصال تليفوني من مستشفى السلام الدولي، بوصول مصاب بجروح قطعية إثر مشاجرة، وبالانتقال للفحص تم التقابل مع المصاب وتبين أنه يدعى “س.م”، 21 سنة، طالب بكلية التربية الرياضية، ومصاب بطعنة بالجانب الأيسر وجرح قطعي بالرأس، وبسؤاله اتهم “م.ع”، وغير معلوم باقي بياناته، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وتم إلقاء القبض على المتهم. وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.‎

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.