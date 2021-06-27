تراند الفن: أخبار مصر.. فوز الأهلي وبشرى لأصحاب المعاشات وقرارات عاجلة من الأوقاف

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:13 صباحاً - تستعرض «الوطن» في هذا التقرير، أبرز الأخبار التي جاءت على مدار اليوم، وفي مقدمتها بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن صندوق «تكافل»، وتحرك برلماني عاجلا، من حزب «مستقبل وطن» لتغليظ عقوبة التحرش، وتشكيل لجنة تفتيش من الأوقاف لحظر اعتلاء المنابر دون ترخيص.

بشرى لأصحاب المعاشات.. صندوق تكافل وصرف 100 ألف جنيه في حالة الوفاة

التقى عبدالله أبو الفتوح، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، باللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقدم خلال اللقاء بمقترح يهدف إنشاء صندوق تكافل لأصحاب المعاشات، وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أكد أبوالفتوح أنّ الهيئة رحبّت بالاقتراح الذي تقدم به اتحاد أصحاب المعاشات، ويكفل هذا المقترح صرف مبلغ لا يقل عن 100 ألف جنيه في حالة وفاة صاحب المعاش.

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مستقبل وطن يقدم قانون «تغليط عقوبة التحرش» إلى أمانة النواب

قدمت الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، اليوم السبت، للأمانة العامة لمجلس النواب، مشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وجاء ذلك في إطار ما يقوم به حزب «مستقبل وطن» من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة والأسرة المصرية بصفة عامة، وما جرى رصده من النصوص العقابية المجرمة للتحرش.

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مصير المواقع الإباحية في مصر.. البرلمان يطالب بغلقها والرد «صادم»

تلقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عدة مقترحات من نواب، لإغلاق تلك المواقع، ما دفعها لاستدعاء ممثل جهاز تنظيم الاتصالات للرد على النواب، الذي كان رده صادما، بعدم وجود آلية لحجب تلك المواقع، ليظل هذا الملف مفتوحا للنقاش، من دون اتخاذ موقف حاسم حتى الآن.

ومنذ أيام قليلة، تقدم النائب أحمد دياب، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات، بشأن غلق المواقع الإباحية على جميع المنصات في مصر، موضحًا خلال طلب الاحاطة أنّ تلك المواقع تتنافى مع المعتقدات الدينية والاجتماعية، وتعمل على تدمير عقول الشباب بشكل كبير.

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«الأوقاف» تشكل لجان تفتيش لحظر اعتلاء المنابر دون ترخيص

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، إن وزارة الأوقاف حددت شروطًا لمن يصعد المنبر، منها أن يكون أزهريًا أو حاصلًا على ترخيص من وزارة الأوقاف، مؤكدًا منع الوزارة غير المتخصصين من الصعود على المنابر، وتشكيل لجان تفتيش للمتابعة الدورية للمساجد والالتزام بالقرار، وتلك الخطة تأتِ في إطار تجديد الفكر الإسلامي ونشر الإسلام الوسطي بين طوائف الشعب المصري.

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فوز الأهلى على الترجي التونسي وصعوده لنهائي أفريقيا

تمكن النادي الأهلي المصري من الفوز على نادي الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي، أحرزها علي معلول من ضربة جزاء، واللاعب محمد شريف، واللاعب حسين الشحات، وكان الأهلي تمكن في مباراة الذهاب من الفوز على الترجي التونسي على ملعبه.