تراند الفن: الفائز بالمركز الأول بجائزة المبدع الصغير “فرع المسرحية” طفلة من الصعيد (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:13 صباحاً - كشف مصدر خاص لـ “القاهرة 24″، أن الفائز بالمركز الأول من جائزة المبدع الصغير، فرع المسرحية طفلة من الصعيد، دون الكشف تفاصيل أخرى.

ووصف المصدر الطفلة الفائزة بأنها “شاطرة قوي”، كما ألمح إلى أن الفائزة بالمركز الأول في فرع الرسم فتاة من الإسكندرية.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الثقافة، غدًا الأحد، أسماء الفائزين بجائزة المبدع الصغير، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالمسرح الكبير في الأوبرا.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم مؤتمرًا صحفيًا في 28 فبراير الماضي، للإعلان عن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير التي تم استحداثها مؤخرا، بهدف النهوض بالفنون والآداب وتمنح سنويا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وقيادات وزارة الثقافة.

وكان مجلس النواب قد وافق على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى “جائزة الدولة للمبدع الصغير”، بناءً على المشروع الذى تقدمت به وزارة الثقافة إلى مجلس الوزراء، في إطار جهود الدولة لخلق بيئة محفزة على الابتكار ودعمها للنابغين الصغار وتشجيعهم على الإبداع ورعاية إنتاجهم في مجالات الثقافة والفنون.

وتشمل الجائزة 5 فروع كالتالي:

مجال الأدب:

فرع القصة: يقدم ثلاثة قصص قصيرة (القصة لا تزيد كلماتها على 500 كلمة).

فرع الشعر: يقدم خمس قصائد.

فرع المسرحية: يقدم مسرحية قصيرة مكونة من فصل واحد.

مجال الفنون:

فرع الرسم: ارسم بيتك المحيط (المنزل، النادي، المدرسة، المدينة.. إلخ)، الخامات المستخدمة (الأحبار أو أقلام الرصاص أو الأقلام الملونة أو الألوان المائية أو ألوان الأكريليك)، عدد اللوحات (لا يقل عن 3 ولا يزيد على 10 لوحات)، مقاس اللوحات المقدمة لا يقل عن 30 × 40 سم ولا يزيد على 50 × 60 سم، يتمّ إرسال الأعمال بصيغة JPG.

الآت وترية:

أولًا: آلة الكمان

1 – إحدى المقطوعات كتاب (العازف الصغير)، أو مقطوعات من مقررات (سوزوكى).

2 – كونشيرتينو ريدينج 21/ 34/ 35 كونشيرتو فيفالدي في سلم صول/ لا الصغير. كونشيرتو باخ في سلم لا الصغير (الحركة الأولى).

ثانيًا: آلة التشيللو

1 – مقطوعة صغيرة (بيتهوفن كونتر دانس – شومان الفلاح السعيد) أو أي مقطوعة من كتاب سابجنيكوف الجزء الثاني.

2 -حركة أولى من سوناتا من بين فيفالدي، رومبرج، بريفال، كورللي.

3 – يتم عمل فيديو للعازف لا يقل عن 3 دقائق ولا يزيد على 4 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر العازف بالكامل بالنسبة لآلة الكمان (واقفًا) بالنسبة لآلة التشيللو (جالسًا) بحيث تكون اليدين اليمنى واليسرى واضحين، وأن يكون الصوت مأخوذ مباشرة في أثناء التصوير وليس مسجلًا.

فرع الغناء:

يتمّ إعداد فيديو للمغني بأداء اثنين أغنية تراثية وثالثة من اختيار المتسابق لا تزيد على 4 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر (واقفًا)، وأن يكون الصوت مأخوذ مباشرة في أثناء التصوير دون أي مؤثرات.

مجال الإبداع والابتكار:

فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية

– تطبيق للحاسب أو التليفون المحمول أو موقع إلكترونى لتبسيط العلوم أو لشرح جزء من المناهج الدراسية أو للتوعية بوباء كورونا أو في أحد مجالات الثقافة والفنون والتعريف بها أو أحد المعالم السياحية أو الأثرية أو لعبة إلكترونية.

فرع الابتكارات العلمية:

– ابتكار لتبسيط العلوم أو للمعاونة في متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أو في أحد المجالات الثقافية أو الفنية.

2 ـ الفئة العمرية الثانية: من فوق سن 12 حتى 18 سنة، تبلغ قيمتها المالية لكل فرع 40 ألف جنيه.

مجال الثقافة:

فرع القصة: خمس قصص قصيرة (لا تقل عن 1000 كلمة ولا تزيد على 3000 كلمة).

فرع الشعر: يقدم خمس قصائد.

فرع المسرحية: مسرحية قصيرة مكونة من فصل واحد على الأقل.

فرع الرسم: ارسم بيتك المحيطة (المنزل، النادي، المدرسة، المدينة…إلخ)، الخامات المستخدمة (الأحبار أو أقلام الرصاص أو الأقلام الملونة أو الألوان المائية أو ألوان الأكريليك)، عدد اللوحات (لا يقل عن 3 ولا يزيد على 10 لوحات)، مقاس اللوحات المقدمة، لا يقل عن 30 × 40 سم، ولا يزيد على 60 × 80 سم، يتمّ إرسال الأعمال بصيغة JPG.

مجال الفنون.. الآت وترية:

أولًا: آلة الكمان

1 – أي حركة من كتاب باخ المتتاليات الصولو.

2- باخ كونشيرتو في سلم لا الصغير “الحركة الأولى، أو الحركة الثالثة” باخ كونشيرتو في سلم مي الكبير (الحركة الثالثة Romdo) هايدت كونشيرتو في سلم دو الكبير (الحركة الأولى، أو الحركة الثالثة) ف.أ.موتسارت كونشيرتو، ري الكبير (218) أو في لا الكبير “219” أو في صول الكبير “216” حركة + الكاوينزافينيافسكي كونشيرتو في سلم ري الصغير الحركة الأولى أو الحركة الثانية + الثالثة فينيافسكي Léqande “مقطوعة مصنف 17” فينيافسكي بولونيز “في سلم لا الكبير” أو الآخر في سلم ري الكبيرفينياتسكى سكرنزو ترانتيلا Scuerzo Trent ساراسات: فانتازيا كارمن/ مقدمة وترانتبلا/ Ziqeunerweiser “على الطريقة الغجرية” ماكس بروخ، كونشيرتو في سلم صول الصغير، كونشيرتو رقم 3، أو هافنيز، أو روندو كابر يتشوزو

ثانيًا: آلة التشيللو

1 – أي حركة من كتاب باخ المتتاليات الستة.

2 -حركة أولى من أي كونشيرتو أو سوناتا “هايدن، صانصانص، لالو، برامز، ديبوسى”.

يتم عمل فيديو للعازف لا يقل عن 4 دقائق ولا يزيد على 7 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر العازف بالكامل بالنسبة لآلة الكمان (واقفًا) بالنسبة لآلة التشيللو “جلوسًا” بحيث تكون اليدين اليمنى واليسرى واضحين، وأن يكون الصوت مأخوذ مباشرة في أثناء التصوير وليس مسجلًا.

فرع الغناء:

يتمّ إعداد فيديو للمغني بأداء اثنين أغنية تراثية وثالثة من اختيار المتسابق لا تزيد على 4 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر (واقفًا)، وأن يكون الصوت مأخوذ مباشرة في أثناء التصوير دون أي مؤثرات.

مجال الإبداع والابتكار:

فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية:

تطبيق للحاسب أو التليفون المحمول أو موقع إلكتروني متقدم يفضل أن يشمل قاعدة بيانات لتبسيط العلوم أو شرح المناهج الدراسية أو في مجالات الثقافة والفنون أو التعريف بالمعالم السياحية أو المواقع الأثرية أو لحل مشكلة مع إمكانية التواصل مع المستخدمين من خلال شبكة الإنترنت يشمل الاستعانة بالوسائط المتعددة بما لا يقل عن 20 ملفًا مع توضيح أدوات التطوير ونوع قاعدة البيانات المستخدمة.

فرع الابتكارات العلمية:

ابتكار في أحد مجالات تبسيط العلوم أو ترشيد الطاقة أو المساهمة في التصدي لمشكلات مجتمعية مثل مشكلات تحلية المياه أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو للوقاية من فيروس كورونا أو أحد تطبيقات إنترنت الأشياء أو في مجالات الثقافة والفنون.