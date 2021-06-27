شوف عروض بنده اليوم الإثنين والثلاثاء وحتى الإثنين القادم 5 يوليو ضمن عروض هايبر بنده الأسبوعية Panda market

يتميز بنده ماركت بتقديم أفضل الأسعار على جميع السلع طوال أيام الأسبوع بجميع فروعه، حيث تنتشر فروعه بمعظم الدول العربية، وخاصة دول الخليج العربي كالمملكة العربية السعودية، فتعتبر عروض بنده الأسبوعية من أفضل العروض المقدمة على الساحة مقارنة بالمحال الأخرى، لذا فقد حاذ هايبر بندة Hyper Panda على تلك هذه الشهرة الواسعة، فتابعوا معنا لنوفيكم بعروض بندة، وبنده اون لاين لهذا الأسبوع.

عروض بنده الأسبوعية في السعودية

عروض وخصومات هائلة لهذا الأسبوع على شكولاتات، وسناكس هايبر بندة، ومن ضمنها: خصم مميز على بسكويت الشكولاتة من مالتيزرز maltesers، وكذلك خصم مميز آخر على بطاطس شيبس من الماركة الشهيرة برينجلز Pringles، كما يوجد عرض مميز على رقائق البطاطس بطعم مرامي Marami، ويوجد خصم مميز على بطاطس شيبس بالكاتشب أو الحار من تسالي Tasali.

خصومات هايبر بندة

تابعوا معنا حضراتكم أحدث العروض المقدمة من مجله بنده على تسالي الأطفال مثل: عرض على الوجبات الخفيفة بنكهة البصل من جولدن رينجزgolden ring ، وكذلك على نكهة الجبن من صن رينج Sun ring، وكذلك على كتكو بليس kitco bliss، كما يتوفر خصم عالى على حلوى الجيلي من ذي ناتتشورال The natural، وخصم مميز جداً على عبوة الشيكولاتة الشهيرة من ماركة كواليتي ستريت ماكنتوش Quality street، ويوجد أيضاً خصومات على البطاطس الشيبس من ماركة ديمه فرفشة Demmah farfasha، وأيضاً على البسكويت من ديمه.

عروض بنده اليوم

عروض وخصومات إضافية من عروض بنده الصفحة الرئيسية ومنها: خصومات على تورتيلا شيبس دوريتوس Doritos بالفلفل الحلو اللذيذ، وكذلك عرض جيد جداً على الكرانشي الحار جداً من شيتوس، وكذلك خصومات جديدة على شيكولاتة الأطفال من ماركة كادبوري Cadbury، وعلى أصابع الشكولاتة من ماركة فليك كادبوري المميزة Flake cadbury، وكذلك عرض على بسكويت أوريو Oreo بالشيكولاتة المميزة، وعرض مميز على بسكويت ريتز اللذيذ بنكهته الممتعة، كما يتوفر العديد من الخصومات، والتخفيضات الجبارة على العديد من المنتجات الغذائية، والغير غذائية لهذا الشهر المميز الملىء بالعروض، والخصومات.