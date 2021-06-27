نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أوفر عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع وخصومات عروض الصيف من هايبر بنده Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوفر عروض بنده السعودية الأسبوعية من الأربعاء وحتى الثلاثاء المقبل، وتسري العروض والتخفيضات من هايبر بنده على أهم المقاضي الشهرية الأساسية في كل منزل، حيث يعرض هايبر بنده Hyper Panda أفضل أنواع المنتجات الغذائية ومنتجات الألبان، وذلك بالإضافة إلى عروض اللبن المجفف ليتيح أمامكم مجموعة وفيرة من الخيارات بأسعار منافسة ليبقى بذلك أفضل متاجر السعودية، ومن أهم عروض السعودية اليوم عروض هايبر بنده اليومية والأسبوعية، ونوافيكم بتقارير شاملة حول أفضل اوفر عروض من بنده Panda بمختلف الفروع المتوفرة بجميع أنحاء ومناطق المملكة، وإليكم صور العروض الأسبوعية.

أوفر عروض بنده السعودية

إذا كنت تبحث عن أجود أنواع الجبن وأفضلها من حيث النكهة المميزة والمذاق الغني، فإليك أفضل عروض وخصومات من هايبر بنده Panda، حيث يعرض لكم مجموعة متنوعة من منتجات الألبان المغذية والغنية لتمنحك المذاق الذي لطالما رغبت به، ومن أفضل العروض الأسبوعية من بندة السعودية أيضًا عروض الحليب المجفف من نيدو وشركة المراعي، والتي تُعد من أفضل وأجود الشركات المصنّعة لمنتجات الألبان، ومن أفضل العروض:

سعر كيلو جبن عكاوي أسترا 32.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.

كيلو جبن فيتا ناعم من فالبريسو بسعر 48.95 بدلًا من 62.25 ريال سعودي.

عرض على كيلو جبن شيدر بيضاء إيرلندي بسعر 44.95 بدلًا من 63.25 ريال سعودي.

زبدة خليط إماراتي غير مملحة بسعر 7.95 للكيلو بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

كيلو لبنة تركية عادي أو قليل الدسم من بريزيدن بسعر 21.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.

هايبر بنده Hyper Panda

يقدم بندة Panda أفضل أنواع المقاضي الشهرية من المنتجات الغذائية، والتي تتميز بالجودة الممتازة والمذاق الرائع بأقل الأسعار حصريًا من بنده لهذا الأسبوع، وفي حملة عروض الصيف من هايبر بنده Panda الشهير بالمملكة السعودية تنضم للعروض مجموعة من عروض المخبوزات والمعجنات الطازجة، والتي تأتيك طازجة بشكل يومي لمحبي هذا النوع الغني من الأطعمة، وإليكم صور الخصومات من بندة Panda:

علبة كرواسون بالجبنة 5 حبات بسعر خاص 11.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.

عرض علبة كيك إنجليزي بالشوكولاتة أو ماربل 250 جرام بسعر 5.95 بدلًا من 8.95 ريال سعودي.

سعر علبة باستل دي ناتا تحتوي على 6 حبات بسعر 7.95 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.

كيلو معمول بالتمر بالحجم الصغير بسعر 18.95 بدلًا من 22.75 ريال سعودي.

عرضنا لكم مجموعة مختارة من نشرة الخصومات الأسبوعية من هايبر بندة السعودية، والتي اشتملت على العديد من التخفيضات على أسعار المنتجات الغذائية بأكملها؛ لكي تأتيكم بأقل الأسعار حصريًا في هذا الأسبوع من هايبر بنده للعملاء الكرام، تابعونا لمعرفة المزيد من العروض والتخفيضات على أسعار جميع المنتجات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، حيث نأتيكم بأجدد وأوفر العروض.