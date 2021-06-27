تراند الفن: طريقة سهلة لتنظيم وفلترة جميع ملفات الحاسب الآلي (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:15 صباحاً - يحتاج مستخدمي أجهزة الحاسب الآلي الوصول للملفات بكل سهولة وفي أسرع وقت، وذلك لإنجاز المهام المطلوبة بالسرعة والدقة المطلوبة.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي طريقة سهلة لتنفيذ هذه المهمة بكل يسر وسهولة.

وقال الحمادي: “في جهازك الكمبيوتر؛ يمكنك الوصول إلى الملفات التي تحتاجها بشكل أسرع بعمل فلترة سريعة للحجم أو تاريخ الإنشاء أو التعديل وغيره من الفلاتر، وذلك فقط عبر كتابة كلمة الفلتر ثم نقطتين رأسيتين، مثل “التاريخ:” أو “الحجم:” وغيرها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.