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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:15 صباحاً - أدمن 24 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
علق الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على واقعة القبض على مدير مدرسة بمحافظة الفيوم، لترأسه عصابة الاتجار بالآثار المُزيفة، بهدف النصب على المواطنين، وإيهامهم أنها آثار حقيقية.
وقال الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، إن المديرية لم تتلقَ أي إخطار رسمي حتى الآن، من أي جهة، بشأن واقعة القبض على مدير مدرسة بالفيوم، ترأس عصابة الاتجار بالآثار المُزيفة.
وكان بعض صفحات السوشيال ميديا تداولت، على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا تضمن الآتي: “القبض على مدير مدرسة بيوسف الصديق، ومهندس زراعي، أثناء ترويجهما الآثار المُزيفة، وبحوزتهما قطع أثرية وتماثيل مُزيفة بهدف الاتجار والنصب على المواطنين”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “تعليم الفيوم” تعلق على القبض على مدير مدرسة بتهمة الاتجار في آثار مقلدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.