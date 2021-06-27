تراند الفن: “تعليم الفيوم” تعلق على القبض على مدير مدرسة بتهمة الاتجار في آثار مقلدة

علق الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على واقعة القبض على مدير مدرسة بمحافظة الفيوم، لترأسه عصابة الاتجار بالآثار المُزيفة، بهدف النصب على المواطنين، وإيهامهم أنها آثار حقيقية.

المنشور المتداول على الفيسبوك



وقال الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، إن المديرية لم تتلقَ أي إخطار رسمي حتى الآن، من أي جهة، بشأن واقعة القبض على مدير مدرسة بالفيوم، ترأس عصابة الاتجار بالآثار المُزيفة.

وكان بعض صفحات السوشيال ميديا تداولت، على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا تضمن الآتي: “القبض على مدير مدرسة بيوسف الصديق، ومهندس زراعي، أثناء ترويجهما الآثار المُزيفة، وبحوزتهما قطع أثرية وتماثيل مُزيفة بهدف الاتجار والنصب على المواطنين”.