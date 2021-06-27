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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:15 صباحاً - أدمن 41 دقيقة مضت الوطن 11 زيارة
حب الذات والافتخار بالنفس المبالغ فيه من أكثر عيوب ومساوئ مواليد برج الأسد، لكنه في الوقت ذاته يمتلك قلباحنونا، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني
القمر في مواجهة برجك وعيك أن تسيطر على غضبك وانفعالك كي تكسب الموقف.
حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي
إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العناد والصلابة مع شركاء حياتك.
ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش، ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حظك اليوم الأحد 27-6-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.