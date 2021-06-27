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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:15 صباحاً - أدمن 22 دقيقة مضت الوطن 13 زيارة
أقدمت طالبة في الثالث الإعدادي على الانتحار بشنق نفسها باستخدام «إيشارب»، داخل منزل أسرتها بدائرة مركز أشمون، بمحافظة المنوفية، قبل قليل، لمروها بحالة نفسية سيئة، بسبب حصولها على «درجة ضعيفة» في امتحانات الشهادة الإعدادية.
انتحار طالبة في الشهادة الإعدادية بالمنوفية
تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز أشمون، يفيد بانتحار طالبة في الشهادة الإعدادية تدعى «م. م. ن.»، 14 سنة، مقيمة بدائرة المركز، وبسؤال أسرتها تبين أن السبب هو سوء درجاتها في نتيجة الشهادة الإعدادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، حيث أمرت بتحويل الجثة إلى المستشفى، وانتداب الطبيب الشرعي لمناظرتها وإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب وملابسات الوفاة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عاجل.. انتحار طالبة بالمنوفية لحصولها على «درجة ضعيفة» بالإعدادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.