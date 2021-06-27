تراند الفن: سامي قمصان: الجماهير تنتظر الشحات.. وأغلقنا صفحة إفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:15 صباحاً - وجه سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي، الشكر لجميع اللاعبين بعد التأهل لنهائي إفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سامي قمصان، في تصريحات تليفزيونية: “أشكر جميع اللاعبين الذين يعلمون قيمة قميص الأهلي.. الترجي لم يفاجئنا، وضعنا السيناريو من قبل المباراة”.

وأكمل: “سنركز في مباريات الدوري الفترة المقبلة، سنعود للتدريبات ونركز في القادم ونغلق صفحة إفريقيا”.

وأضاف: “تبديل طاهر محمد طاهر لأنه يملك إنذار وخشينا من حصوله على بطاقة صفراء ثانية”.

وتابع سامي قمصان: “حسين الشحات من اللاعبين المميزين جدا، بحجم ما يتعرض له من انتقادات على قدر ما تنتظره الجماهير”.

وتأهل الأهلي لدور النهائي ليواجه نظيره كايزر تشفيز الذي صعد لنفس الدور بعد تخطيه عقبة الوداد البيضاوي المغربي بهدف دون رد.

ويقام لقاء النهائي لدوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في السابع عشر من يوليو المقبل.