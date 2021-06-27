فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:15 صباحاً - وجه سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي، الشكر لجميع اللاعبين بعد التأهل لنهائي إفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال سامي قمصان، في تصريحات تليفزيونية: “أشكر جميع اللاعبين الذين يعلمون قيمة قميص الأهلي.. الترجي لم يفاجئنا، وضعنا السيناريو من قبل المباراة”.
وأكمل: “سنركز في مباريات الدوري الفترة المقبلة، سنعود للتدريبات ونركز في القادم ونغلق صفحة إفريقيا”.
وأضاف: “تبديل طاهر محمد طاهر لأنه يملك إنذار وخشينا من حصوله على بطاقة صفراء ثانية”.
وتابع سامي قمصان: “حسين الشحات من اللاعبين المميزين جدا، بحجم ما يتعرض له من انتقادات على قدر ما تنتظره الجماهير”.
وتأهل الأهلي لدور النهائي ليواجه نظيره كايزر تشفيز الذي صعد لنفس الدور بعد تخطيه عقبة الوداد البيضاوي المغربي بهدف دون رد.
ويقام لقاء النهائي لدوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في السابع عشر من يوليو المقبل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سامي قمصان: الجماهير تنتظر الشحات.. وأغلقنا صفحة إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.