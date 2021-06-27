تراند الفن: ألابا باكيًا بعد الخروج أمام إيطاليا: ليس من السهل وصف هذا بالكلمات

دخل النمساوي دافيد ألابا لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، وقائد منتخب بلاده في وصلة من البكاء، بعد التعرض لخسارة أمام نظيره إيطاليا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وعلق ألابا أثناء بكائه على نتيجة اللقاء قائلًا: “ليس من السهل وصف ذلك بالكلمات، يمكننا أن نفخر بأنفسنا، النمسا يمكن أن تفخر بنا، لقد قدمنا ​​كل شيء، ولكن في النهاية لم نكافأ على أدائنا. هذا أمر صعب حقًا”.

وكان يسعى ألابا للوصول إلى نقطة أبعد مع منتخب بلاده الذي حاول بشراسة ضد إيطاليا في مباراة الليلة، ولكن نجح الأخير في حسم اللقاء الصعب لصالحه بعامل الخبرات.

وتمكن منتخب إيطاليا من الفوز على نظيره النمسا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020.

سبينازولا الأفضل فى مباراة إيطاليا والنمسا