فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:15 صباحاً - أدمن 31 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
دخل النمساوي دافيد ألابا لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، وقائد منتخب بلاده في وصلة من البكاء، بعد التعرض لخسارة أمام نظيره إيطاليا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
وعلق ألابا أثناء بكائه على نتيجة اللقاء قائلًا: “ليس من السهل وصف ذلك بالكلمات، يمكننا أن نفخر بأنفسنا، النمسا يمكن أن تفخر بنا، لقد قدمنا كل شيء، ولكن في النهاية لم نكافأ على أدائنا. هذا أمر صعب حقًا”.
وكان يسعى ألابا للوصول إلى نقطة أبعد مع منتخب بلاده الذي حاول بشراسة ضد إيطاليا في مباراة الليلة، ولكن نجح الأخير في حسم اللقاء الصعب لصالحه بعامل الخبرات.
وتمكن منتخب إيطاليا من الفوز على نظيره النمسا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020.
سبينازولا الأفضل فى مباراة إيطاليا والنمسا
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ألابا باكيًا بعد الخروج أمام إيطاليا: ليس من السهل وصف هذا بالكلمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.